【壮阔东方潮 奋进新时代——庆祝改革开放40年】浙江织里：为群众利益要有担当精神

改革开放40年，浙江省湖州市的织里镇，从穷乡僻壤成长为今天的“中国童装之都”，连续4年入围全国百强镇，全国有45万人在这里就业发展。成长的道路并非一帆风顺，改革的过程需要勇气和担当。今天，专栏《壮阔东方潮 奋进新时代——庆祝改革开放40年》聚焦浙江织里，一起来看它40年的改革发展之路。

8月29日，织里镇发布中国童装指数，这为全国童装行业发展提供了风向标和晴雨表。

这是七八十年代的织里镇，人多地少，没有资源、没有集体企业，就业无门的织里人找到了一条织布贩卖的路子。可那时，这被认为是资本主义的尾巴，吴子性调来织里，面临的第一个任务是拆掉这些织布机。

不拆，怎么办？

1978年，以中共十一届三中全会为标志，中国开启了改革开放历史征程。在这样的背景下，织里的织机不仅一台没拆，吴子性的想法还得到了省市的支持。织里经济开放区挂牌成立，浙江省率先对这里的个体工商户实施土地优惠、税收减免等。政策松绑，镇上从纺织发展而来的童装加工企业猛增到13000多家。

野蛮生长的童装产业给织里人带来财富的同时，“一楼店铺、二楼厂房、三楼宿舍”的“三合一”生产条件也埋下安全的隐患。2006年，一个月内两场大火让23人丧生，一个决定织里人命运的命题摆在了党委政府的面前：童装产业，是关掉还是保留？

当时“三合一”厂房，法律上是空白。要继续发展童装产业，安全就得跟上。怎么办？织里镇联手国家、省里消防部门一起试验、不断验证，最终创造性地将住宿和生产实现了水平隔离，并在楼房外部修建了消防连廊和逃生梯，解决了这种厂房带来的火灾隐患。织里的这套方案也直接被写入2009年修订的《中华人民共和国消防法》。

2010年9月，织里镇发布了一系列扶持政策，织里童装产业再次涅槃重生，吸引了大量外地劳动力，但随之而来的社会矛盾也越来越多。当地人开始审视传统童装业面临的问题：劳动力密集，附加值相对较低。

从那以后，织里童装产业开始转型发展，生产进园区、生活进社区、交易进街区，一批现代化的标准厂房雨后春笋，全球各地的童装设计师不断涌入。从“现抄、现做、现卖”到“先研发、再订货、后生产”，如今，织里童装的年产值达到了1000亿，占据全国童装市场的半壁江山。

来源：央视网