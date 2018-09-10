栗战书会见金正恩 转交习近平总书记亲署函

9月9日，中共中央总书记、国家主席习近平特别代表，中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书在平壤会见朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩。新华社记者 李涛 摄

新华社平壤9月9日电（记者李忠发 江亚平）9月9日，中共中央总书记、国家主席习近平特别代表，中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书在平壤会见了朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩。

栗战书首先转达习近平对金正恩的亲切问候并转交亲署函。习近平在亲署函中指出，朝鲜建国70年以来，在金日成同志、金正日同志和委员长同志坚强领导下，朝鲜党和人民奋力推进社会主义建设事业，取得了不平凡的成就。当前，委员长同志正带领朝鲜党和人民，全面贯彻落实新战略路线，致力于发展经济、改善民生，在社会主义建设各个领域不断取得新的成就。

习近平强调，维护好、巩固好、发展好中朝关系始终是中国党和政府坚定不移的方针。今年以来，委员长同志同我先后三次会晤，达成重要共识，掀开了中朝关系发展新篇章。我愿同委员长同志一道，加强对中朝关系规划指引，落实好双方重要共识，推动中朝关系实现更大发展。

栗战书表示，朝鲜建国70周年是朝鲜党、国家和人民的一件大喜事，习近平总书记高度重视，派我作为特别代表率中国党政代表团访问朝鲜并出席庆祝活动，代表中国党、政府和人民向朝鲜党、政府和人民表示热烈祝贺和诚挚祝福。我一踏上美丽友好的朝鲜国土，就得到了朝鲜人民的热情欢迎，亲身感受到了朝鲜人民对中国人民的深情厚谊。

栗战书强调，今年对于中朝关系是具有特殊重要历史意义的一年。习近平总书记和金正恩委员长三次会晤，共叙中朝传统友谊，共商发展中朝关系大计，推动和引领中朝关系迈入新的历史阶段。无论国际和地区形势如何变化，中国党和政府致力于巩固发展中朝关系的坚定立场不会变，中国人民对朝鲜人民的友好情谊不会变，中国对社会主义朝鲜的支持不会变。我此访旨在落实习近平总书记同委员长同志达成的重要共识，加强双方高层战略沟通，开展各领域友好交流合作，就新形势下进一步巩固和发展中朝传统友谊深入交换看法，共创中朝关系更加美好的未来。

双方就地区和半岛形势交换意见，栗战书说，实现半岛持久和平和无核化，是大势所趋、人心所向。中方始终坚持半岛无核化目标、维护半岛和平稳定、通过对话协商解决问题。我们高度评价朝方为推动半岛形势朝着和平稳定方向发展所做的积极努力，希望朝美双方落实首脑会晤共识，相向而行，维护和平对话的大势。中方愿继续同有关各方一道，为政治解决半岛问题发挥建设性作用。

金正恩对习近平致亲署函表示感谢，并请栗战书转达对习近平的亲切问候和良好祝愿。金正恩说，您作为习近平总书记同志的特别代表率中国党政代表团来访，体现了总书记同志和中国党、政府、人民的友好情谊，给我们的建国70周年庆祝活动增光添彩，令朝鲜党、政府和人民深受感动和鼓舞。

金正恩表示，两党两国老一辈领导人缔造和培育的朝中传统友谊是我们最可宝贵的财富。今年我同总书记同志三次会晤，亲身感受到了朝中传统友谊的宝贵和温暖。无论国际风云如何变幻，我和朝鲜党、政府都将坚定不移地传承并尽全力发展朝中友谊。当前朝鲜正在实施新战略路线，集中精力发展经济，希望学习中方的丰富经验，进一步拓展各领域交流合作，共同推动两国的社会主义事业发展。朝方坚持朝美首脑新加坡会晤共识，并为此采取了措施，希望美方采取相应行动，共同推动半岛问题政治解决进程。