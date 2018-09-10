综合消息：南非专家学者热议中非合作论坛北京峰会成果

新华社开普敦９月９日电（记者高原）２０１８年中非合作论坛北京峰会已经落下帷幕。连日来，南非专家学者继续热议本次峰会成果，认为它将把中非合作推向新阶段，为非洲经济社会发展注入强大动力。

中国国家主席习近平在峰会开幕式上发表主旨讲话时表示，“中国愿以打造新时代更加紧密的中非命运共同体为指引，在推进中非‘十大合作计划’基础上，同非洲国家密切配合，未来３年和今后一段时间重点实施‘八大行动’”，全方位规划了中非合作的优先领域和重点方向。

南非西开普大学政府学校教授杰伊·威廉姆斯说，他认真研读了习近平主席的主旨讲话，深受鼓舞。习主席的讲话抓住了问题的实质，那就是实实在在地帮助非洲发展，“因为只有实现真正的发展，非洲人民的生活水平才会提高”。习主席提出的“八大行动”具有开创性，为非洲发展提供了新的巨大机会。

威廉姆斯曾参与过多个国家的援非项目。他深切感受到，中国的援非项目非常符合实际、符合非洲人民的所思所想。他说，中国人民对非洲人民表示出了最大的善意，非洲国家必须借此机会大力发展经济，改善民生，而如何有效地落实这些倡议，也是摆在非洲各国政府面前的课题。

在峰会开幕式主旨讲话中，习近平主席明确宣布中国的“五不”政策，即不干预非洲国家探索符合国情的发展道路，不干涉非洲内政，不把自己的意志强加于人，不在对非援助中附加任何政治条件，不在对非投资融资中谋取政治私利。这一政策赢得各界高度赞同。

长期致力于研究非洲发展问题的南非知名作家鲁本·理查斯说，习近平主席提出的“五不”政策，明显有别于发达国家与非洲的交往方式。“非洲过去对外交往的历史是建立在不公正的基础上，这严重阻碍了非洲的发展，而中非合作论坛告诉我们，中国要改变这一现状。”“事实证明，中国与非洲的合作方式更能推动双方的经济合作”。

理查斯说，本次峰会传递的一个“明确无误的信息”，就是中国宣布要与非洲结成一个休戚与共的命运共同体，致力于帮助非洲发展。“本次峰会提出的倡议是对过去倡议的创新发展，所涉及的都是非洲最迫切需要解决的问题。”

南非Ｎｅｈａｗｕ投资公司首席运营官菲利普·德克斯特说，习主席提出的“五不”政策是中国长期以来一直奉行的原则，这一原则在本次峰会上被再次强调，具有特殊意义。

他说，本次峰会规模空前，这说明中非合作具有强大的生命力。非洲国家致力于建立共同市场，中国积极维护多边贸易体制，双方有着共同点。在贸易保护主义抬头的当今世界，中国与非洲的合作为南南合作树立典范，有力地维护了多边贸易体制，“我们的未来充满光明”。