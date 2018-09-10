——非洲各界高度评价习近平主席提出的“五不”“四不能”重要论断

习近平主席在2018年中非合作论坛北京峰会开幕式上发表主旨讲话，深刻阐释中国对非合作的“五不”“四不能”重要论断。非洲政要专家学者在接受本报记者采访时认为，“五不”“四不能”重要论断是中国智慧的体现，凸显了中国对非洲国家的大力支持、构建中非命运共同体的坚定决心。

“非中合作经受了长期的历史考验”

“长久以来，中国是南非乃至整个非洲最值得依赖的合作伙伴。习近平主席提出的‘五不’‘四不能’论断是中国智慧的体现。”南非政府高级顾问韦斯利·道格拉斯表示，“在过去18年中，通过中非合作论坛机制，我看到了一批批项目得到有效落实，看到了港口、公路、机场、大坝、铁路、电站及其他重要基础设施在非洲广袤的土地上建了起来，我还看到来自中国的投资和技术不断改善着非洲人民的生活。”

道格拉斯说，“中国从来不干涉非洲内政，不把自己的意志强加于人。”中非合作论坛等合作机制帮助非洲减少了对西方国家的经济依赖，帮助非洲逐渐摆脱了西方一些国家通过贸易来主导非洲经济和政治的强盗哲学。非洲国家与中国建立了一种互利共赢的合作关系。

“在西方国家不再相信非洲大陆的未来的时候，中国对非洲进行了大力的支持，这是‘四不能’的生动体现。”塞内加尔《太阳报》总编辑易卜拉希马·姆博吉表示，“中国在非洲修建了许多基础设施，这对非洲大陆的经济腾飞非常重要，我向中国的行动致敬。”姆博吉说，习近平主席的“五不”“四不能”重要论断显示了中国与非洲之间平等、公平、相互尊重的合作关系，体现出非洲与中国已经成为命运共同体。

塞内加尔中国问题专家阿达玛·盖伊表示，“四不能”表明了中国维护非中关系的强烈愿望和坚定决心，凸显了中国与非洲人民的大团结和努力实现共同振兴的美好愿望。“五不”“四不能”论断的提出，有力显示了一个事实，那就是非中更加紧密的合作对于世界发展来说是一件非常积极的事情，有力回击了一些居心叵测的人妄图破坏非中合作的图谋。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努奈居说，“非中合作经受了长期的历史考验，发展非中合作是非中人民的共同愿望，非中命运共同体已经成为构建人类命运共同体的强大支柱。”

“非洲国家赞赏中国尊重和支持非洲的立场”

南非国际事务研究所高级研究员库布斯·范施塔登认为，习近平主席在峰会上提出，中国在处理非洲事务时坚持做到“五不”，这是中国所主张的和平共处五项原则的延伸，“非洲国家赞赏中国尊重和支持非洲的立场”。

南部非洲研究与文献中心研究员塔纳卡·齐扎认为，习近平主席提出的“五不”和“四不能”重要论断充分表明，中非合作论坛作为南南合作的一面旗帜，致力于推动非洲经济社会发展和非洲一体化。实际上，在非中友好交往的历程中，中国一直都践行着这些原则。

乌干达总统穆塞韦尼表示，非洲各国有着不同的政治制度，必须通过实践才能找到适合本国的发展道路，“中国正在帮助非洲国家走出被西方国家奴役的阴影，相比于有些西方国家高高在上、对非洲的颐指气使，中国是非洲更好的选择”。

奥努奈居称，习近平主席提出的“五不”“四不能”重要论断反映了《联合国宪章》的核心原则，反映了中国和非洲国家有信心、有能力根据自己的国情处理好本国事务，能够找到最有利于各自国家发展需要的社会、经济和政治发展模式。

“我们希望大家为非洲的共同利益着想”

利比里亚总统乔治·维阿表示，非中合作的结果是互利双赢的，相信已经有越来越多人被事实说服。“友谊需要相互尊重对方的利益”“我们希望大家为非洲的共同利益着想”。

卢旺达《新时代报》近日的社评全面分析并高度评价习近平主席讲话中提出的“五不”“四不能”重要论断。社评说，“为什么越来越多的非洲国家转向东方？这是因为，任何合理的关系都应该建立在相互尊重和共同利益之上，而不是建立在说教和监督的基础之上。”社评还反驳了对于非洲国家债务问题的指责，社评说，一些国家也应该学习“五不”，是时候停止对非洲指指点点、说三道四了，非洲人能够独立思考判断，不会愚蠢地“抵押”自己的国家。

“所有对中方援助举措的批评都是无稽之谈”，利比里亚新闻部长纳贝说：“此次中非合作论坛北京峰会取得了十分丰硕的成果，利比里亚也从中获益，发表抹黑言论的人是不理智和不诚实的”，在纳贝看来，一切对于非中合作成果的指责和抹黑都会被现实的友好合作所粉碎。

道格拉斯回顾中非合作论坛走过的历程认为：“在非中各方的共同努力下，文化交流的主体越来越多元，合作形式也越来越多样。非中各方正在这种多样性中不断寻找共同点。这对非中关系的发展和繁荣，推动非中文明之间的平等对话有着十分重要的意义。”

（本报约翰内斯堡、阿布贾电 记者李志伟、万宇、吕强、李滢嫣、姜宣）