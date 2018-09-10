家博会上看家具潮流和品质家具

9月9日，第42届中国（上海）国际家具博览会（家博会，CIFF）举行了以“智造生活典范，擎动行业未来”为主题的开幕招待会，发布了“尖峰设计亚太奖”和CIFF TOP 100品牌 & TOP 1000经销商榜单。获奖经销商将获得展会期间VIP服务，及红星美凯龙商场及集团为期一年的免费宣传推广的权益。

中国对外贸易中心（集团）董事长李晋奇、红星美凯龙董事长兼CEO车建新、商务部驻上海特派员办事处办公室主任江渊、中国轻工工艺品进出口商会副会长李文锋、红星美凯龙控股集团副董事长车建芳、中国对外贸易广州展览总公司总经理刘晓敏、上海设计之都促进中心主任张展等出席。

今年家博会由中国对外贸易广州展览总公司（中贸展）与国内家居龙头企业红星美凯龙共同举办，9月10日-13日在国家会展中心举行。展会12个馆，占地面积达40万平方米，汇聚了海内外1300多家参展商。既有敏华、顾家、左右、喜临门、斯可馨、ASHLEY等众多龙头企业携新品参展，也吸引了近百家知名品牌与新锐企业首次参与，如美国Thomasville & Co、法国Rochebobois、未墨、门川、丝涟、邓禄普、七彩人生、喜梦宝等。此外，国内人工智能领域龙头企业科大讯飞、摩根杜亚等智能家居品牌也参展。

中国家博会创办已有21年，每年春秋两季分别在广州和上海举办。本次家博会首设3号馆进口家具馆及北厅高端定制馆，以促进家居产业消费升级；同时，为了抓住设计、轻奢、新中式等消费趋势，专门打造4号馆潮流家具馆与5号馆品质家具馆；还请米兰作为特邀城市，开展“上海&米兰”创意双城活动，预示着未来全球家居产业大融合、大发展。