研和股份新品牌在沪发布 探索高端门窗行业4S店模式

9月6日，“研之初 大宅起”2018研和股份新品牌发布暨新品品鉴会在沪召开，研和股份倾力打造的高端新零售品牌“研几”正式落地发布。

“研几”基于丰富全面的门窗产品线，从大宅的不同门窗应用场景出发，提出全新“门窗设计定制”概念。根据客户的住房情况，为消费者提供不同材质、功能的设计选项，匹配对应空间内的门窗需求特点，颠覆行业传统的门窗设计方式，为每位消费者提供个性化的全屋门窗解决方案。

定位高端 研几打造门窗市场4S店

随着国内经济的快速发展，中产阶级消费群体迅速崛起，客户对产品品质的需求与期望越来越高。据统计，2017年国内高档门窗市场占有率接近30%，2018年门窗市场需求向高端集结趋势更加明显。

据记者了解，在定制家居、陶瓷卫浴行业早就出现了一线寡头品牌，而在门窗行业，由于行业准入门槛较低，门窗行业企业多呈现低、小、散的特征；业务模式也多以B2B的工程项目为主导，即使在B2C的零售市场，门窗品牌集中度也较低。

对此，陈国东认为，随着消费升级及行业洗牌，门窗零售市场迅速崛起，出现寡头企业是门窗行业发展的必然趋势。研几品牌的发布，对于门窗行业的转型发展，以及高端门窗零售市场的形成具有积极地引领作用。

“研和门窗将深耕华东市场，辐射全国，通过2-3年的时间，在长三角区域完成100家左右的代理商布局，将线下代理商打造成研和门窗的4S店。”陈国东向记者表示。

目前，85后、90后等人群渐成购房、置业消费的中坚力量。据搜房网发布的2017年购房人群数据显示，35岁以下购房人群比例已达43.2%。他们对门窗品牌品质，对商家服务质量的要求越来越高，品牌和服务成为门窗企业竞争的软实力。提升和完善售后服务将成为门窗企业当下新的发力点。对此，陈国东表示“产品＋服务是研和针对家装市场的组合拳，线下高端门窗4S店模式将助力研几品牌在门窗高端零售品牌占据头部位置。”

技术革新 秉承“工匠精神”

如今，德国工业4.0、美国回归制造业，中国制造2025都在大力提倡发展工业制造业。研和门窗凭借七大系列产品（纯木、铝木、木铝阳光房、铝合金、纯铜、铜木、耐火窗）和意大利奢侈品铜窗secco中国制造基地的技术和优势，已逐渐成为国内门窗行业的领军企业，将更多更好具有人文情怀的产品推向市场，

研和门窗凭借七大系列产品（纯木、铝木、木铝阳光房、铝合金、纯铜、铜木、耐火窗）和意大利奢侈品铜窗secco中国制造基地的技术和优势，已逐渐成为国内门窗行业的领军企业，将更多更好具有人文情怀的产品推向市场，

陈国东表示，研和门窗“在不断引进国内外先进门窗处理技术的同时，始终坚持传统工艺和工匠精神。”据介绍，在研和门窗的研发团队里有一群年纪50岁以上的老师傅，有技艺超群的匠人师傅，有一丝不苟的质检员，他们还掌握着烫蜡、生漆等中国独有的传统手工工艺。

“研和门窗高端铜窗表面处理，最关键的一步还是需要人工打磨。在研和力求品牌高端化的道路上，必须要秉承工匠精神，就是用‘最笨的办法’做出有人文情怀的产品。”陈国东向记者表示。