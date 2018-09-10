人民网评：让广大教师享有应有的社会声望

来源：人民网-观点频道

李达仁

教育是一个民族最根本的事业，教师是一个国家最宝贵的职业。对教育最大的支持，对教师最好的礼物，莫过于尊师重教。在第34个教师节之际，全国教育大会的召开，本身就是一个尊师重教的鲜明讯号。

“全党全社会要弘扬尊师重教的社会风尚，努力提高教师政治地位、社会地位、职业地位，让广大教师享有应有的社会声望，在教书育人岗位上为党和人民事业作出新的更大的贡献”。习近平总书记在全国教育大会上发表重要讲话，从国家繁荣、民族振兴、教育发展的大局出发，深刻阐释了教育工作和教师工作的极端重要性，对尊师重教发出了深情号召，对广大教师提出了殷切希望，为进一步加强教师队伍建设、弘扬尊师重教社会风尚提供了重要遵循。

三尺讲台系国运，一寸丹心铸民魂。教师是立教之本、兴教之源。深刻强调教师是人类灵魂的工程师、人类文明的传承者的关键地位和战略意义，明确提出成为一名党和人民满意的好老师要有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”标准，作出让广大教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感的重要要求……党的十八大以来，习近平总书记不仅在感念师恩、关心教师上率先垂范，更是坚持把教师队伍建设作为基础工作，从战略高度提出一系列举措建设高素质专业化教师队伍，在全社会营造起呼唤好老师、培养好老师、支持好老师的浓厚氛围。

一个人遇到好老师是人生的幸运，一个学校拥有好老师是学校的光荣，一个民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族的希望。没有好的老师，就没有好的教育。教师承载着传播知识、传播思想、传播真理，塑造灵魂、塑造生命、塑造新人的时代重任。特别是中国特色社会主义进入新时代，人民群众对更好的教育的期盼愈发强烈，知识和人才的重要性愈发突出，教师的地位和作用愈发凸显。强国必先强教，强教必贵师而重傅。重视教师、关心教师、支持教师，比以往任何时候都更加紧迫而重要。全国1600多万名教师支撑起来的世界最大的教育体系，正是我们建设社会主义现代化强国弥足珍贵的社会财富。

“水之积也不厚，则其负大舟也无力。”教育的光辉，源自每个教师内心对事业的热爱和坚守，也离不开社会向教育事业投来的关怀和支持。尊师重教是国家之所望，人心之所向，时代之所唤，不能仅限于在教师节这一天礼赞教师、讴歌教育，更要把切切实实的制度温暖和实际行动，付诸教育事业的“每一公里”。深化教育体制改革，才能充分激发教育事业发展生机活力；增加教育投入，提高教师待遇，广大教师才能安心从教、热心从教；在政策和待遇上给乡村教育更多倾斜，乡村教师才能安心扎根农村，留得住、教得好、有发展。全方位提高教师政治地位、社会地位、职业地位，广大教师一定会在教书育人岗位上为党和人民事业作出新的更大贡献。

“师道”有尊严，教育才有底气，国家才有未来。学生“亲其师而信其道”，教师“学为人师，行为世范”，社会“贵师而重传”，教育定会成为通达个人梦想的桥梁、支撑国家发展的砥柱。