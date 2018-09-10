习主席出席东方经济论坛”漫评①：为中俄关系注入新动力为区域合作开启新进程

来源：央视网

应俄罗斯总统普京邀请，国家主席习近平将于9月11日至12日赴俄罗斯符拉迪沃斯托克出席第四届东方经济论坛。在俄期间，习主席将同普京总统举行年内第三次会晤，在论坛全会上致辞，并同出席论坛的有关国家领导人友好交流。这是中国国家元首首次出席东方经济论坛，也是今年下半年中俄最重要的双边高层交往，意义重大，全球瞩目。

习主席此行将为东北亚和平稳定与区域合作注入新动力。东方经济论坛由普京总统于2015年亲自倡议举办，正成为亚太地区深化经济合作、探讨国际和地区问题的新平台。作为“论坛最重要的嘉宾”，习主席的出席延续了中俄相互支持对方举办重要国际活动的良好传统，也展现了中国对参与远东合作的高度重视以及促进本地区发展繁荣的坚定决心。在当前逆全球化思潮、贸易保护主义、单边主义抬头背景下，习主席出席论坛向世界表明中方愿与各方并肩携手，推动区域经济合作走实走深，构建命运共同体。

习主席此行将引领中俄全面战略协作伙伴关系保持高水平发展。在两国元首的战略引领下，中俄全面战略协作伙伴关系步入高水平、大发展的新时期。中俄两国元首将在符拉迪沃斯托克实现今年年内的第三次会晤，“你来我往”体现了两国元首的默契和中俄战略协作的高水平。习主席此访将进一步提升中俄友好，有力推动两国全方位合作，推进双方远东合作取得新成果。有理由期待，习主席此行必将为中俄全面战略协作伙伴关系发展注入新动力，为地区和平稳定与区域合作开启新进程。（作者系中国现代国际关系研究院世界经济研究所张茂荣 漫画作者迟颖）