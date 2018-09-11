新华社评论员：以立德树人铸就教育之魂

新华社北京９月１０日电 题：以立德树人铸就教育之魂——学习贯彻习近平总书记在全国教育大会重要讲话

新华社评论员

培养什么人，是教育的首要问题。正值我国第三十四个教师节，习近平总书记在全国教育大会发表重要讲话，全面总结党的十八大以来教育改革发展实践中形成的新理念新思想新观点，围绕培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这一根本问题，提出工作要求、作出战略部署，为加快推动教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育指明了方向。

“育才造士，为国之本”。教育是民族振兴、社会进步的重要基石，是功在当代、利在千秋的德政工程，对提高人民综合素质、促进人的全面发展、增强中华民族创新创造活力、实现中华民族伟大复兴具有决定性意义。进入新时代，坚持中国特色社会主义教育发展道路，坚持社会主义办学方向，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，是教育工作的根本任务，也是教育现代化的方向目标。让学生德智体美劳全面发展，归根到底，就是立德树人，这是教育事业发展必须始终牢牢抓住的灵魂。

国无德不兴，人无德不立。育人之本，在于立德铸魂。“得其大者可以兼其小”，立德首先要在坚定理想信念上下功夫，在厚植爱国主义情怀上下功夫，教育引导学生树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，增强“四个自信”，肩负时代重任，立志扎根人民、奉献国家，以高远的志向砥砺奋斗精神，在人生道路上刚健有为、自强不息。天下大事必作于细，必成于实。立德也要在加强品德修养上下功夫，教育引导学生从自身做起、从点滴开始，在日常学习生活中培育和践行社会主义核心价值观，踏踏实实修好品德，成为有大爱大德大情怀的人。

才为德之资，德为才之帅。培养德才兼备的有用人才，还要在增强综合素质上下功夫，促进人的全面发展。既要教育引导学生珍惜学习时光，心无旁骛求知问学，沿着求真理、悟道理、明事理的方向前进；又要教育引导学生培养综合能力，培养创新思维。从帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，到坚持以美育人、以文化人，提高学生审美和人文素养，再到弘扬劳动精神，教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动，都是学生健康成长的重要方面，是立德树人的教育实践抓手。

实现立德树人，离不开教育体系的制度支撑。要把立德树人作为教育工作的主线，融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，贯穿基础教育、职业教育、高等教育各领域。只有让学科体系、教学体系、教材体系、管理体系都围绕这个目标来设计，教师围绕这个目标来教，学生围绕这个目标来学，才能聚焦聚力、取得实效，构建起德智体美劳全面培养的教育体系，为人才培养筑牢更高水平、更加科学的制度基础。

教育大计，教师为本。培养优秀人才，必须有优秀教师。建设社会主义现代化强国，对教师队伍建设提出新的更高要求，也对全党全社会尊师重教提出新的更高要求。加强党对教育工作的全面领导，不断提高教师待遇，弘扬尊师重教的社会风尚，让广大教师安心从教、热心从教，必将汇聚起教育事业改革发展的磅礴力量，培养大批德才兼备、担当重任的社会主义建设者和接班人。