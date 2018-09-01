老外们喜欢住在碧云，难道只是因为环境好？

在社区里就能进行出入境咨询，在家门口就能参加特色课程、参与各类活动，这是碧云国际社区居民生活的常态。作为成为上海规模最大、社区配套功能最完善、综合环境最具创意特色的新型国际社区，碧云国际社区一直致力于为居民打造有品质的“家门口”服务。

8月31日，记者跟随“壮阔东方潮 奋进新时代——庆祝改革开放40年”主题采访团来到位于浦东新区碧云路的金桥•碧云国际社区服务站，探访社区为碧云居民带来的便利。

特色活动凝成社区文化

在服务站门口，社区的孩子们在志愿者的带领下排队领取挖土工具，准备在社区服务站门口的果蔬种植地挖红薯。

服务站工作人员介绍说，为了让出生在城市的孩子们体会了解果蔬的种植过程，碧云社区同企业合作，在服务站附近开辟了果蔬种植地，并安排了相关的种植、采摘活动。

这样丰富多彩的活动，在碧云家门口服务站还有很多。

在服务站一楼，记者看到了一块公告牌，上面张贴着活动照片和近期将要举行的活动海报。这些都是服务站通过问卷和走访了解居民需求后，定期为社区居民和开发区的企业员工举办的各类文化活动。

在外籍人士聚集的碧云社区，茶文化体验、传统经典学习都是点击量颇高的课程。

社区服务站三楼分布着数间活动室，皆以上海地标性地区命名，不同的课程正在这些活动室中开展。

在“南翔”，几名外籍人士正在烹饪老师的指导下制作鲜肉月饼和桃花饼；在“新天地”，书画老师为社区居民讲解书法技巧；在“外滩”，几名女士身着旗袍、拿着折扇在学习走台……居住在碧云的中外人士通过这些课程，了解中国文化、融入社区生活。

八大服务方便居民

丰富的活动和各色的课程只是碧云国际社区家门口服务站所提供服务的一部分。

据了解，金桥碧云国际社区家门口服务站由金桥管委会、金桥镇、金桥股份公司牵头，依托金桥钻石碧云苑服务公寓空间设施，为在社区居住的中外人士和工作在开发区的企业人员提供党群服务、政务服务、法律服务、健康服务、社区管理服务、文化服务、特色服务和生活服务。居民可以在此阅读、健身、娱乐，也可以在这里叫车、收发快递。

此外，考虑到社区外籍人士众多，服务站还特别提供了境外人员临时住宿登记、境外人才服务、涉外法律咨询等。这些精准的服务，让社区居民在家门口就可以得到最大的便利。