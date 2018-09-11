美味的车厘子、美美的面膜、精致的手工水晶杯……外高桥保税区里的这个场馆汇集了各国最优商品

2017年全年进出口贸易额1141.7亿美元，占全市的24%，其中进口额865.2亿美元，占全市的30.6%，出口额276.5亿美元，占全市的14.3%。

外高桥保税区作为全国第一个保税区，正不断以功能创新带动需求集聚，以客户需求为导向，充分发挥外高桥各专业平台特色和优势，积极推动特色进口商品的展示、仓储、分拨、贸易等综合服务，进一步提升贸易便利化水平。

打造一流的国际贸易示范区，离不开贸易平台的搭建。外高桥保税区逐步建立了文化、酒类、化妆品等专业贸易服务平台。实践证明，专业平台有效促进了行业发展、加快了贸易集聚，为促进贸易便利化、降低交易成本发挥了积极的作用。

一个场馆汇集各国最优商品

美味的车厘子、美美的面膜、精致的手工水晶杯……8月29日，周到记者跟随“壮阔东方潮 奋进新时代一庆祝改革开放40年”主题采访团来到外高桥保税区国别（地区）进口商品展示交易中心（以下简称“国别馆”）。在国别馆内，各国的最优商品随处可见。

国别馆是集各国特色商品为一身的主要服务于各国（地区）中小型企业，是集展示平台、销售渠道、配套服务等多功能为一体的场馆。在智利商品中心，最负盛名的智利车厘子被单独摆在醒目的一个展位内。中智中心董事长邬远峰介绍说，为了让市民能够品尝到正宗又美味的智力车厘子，在每个商品的包装盒上都印有一个“身份”二维码，用手机扫一扫，生产日期、保质期限等追溯信息即可掌握。

■图说：智利商品中心内所展示的车厘子商品

目前，国别馆已有澳大利亚、智利、匈牙利、伊朗、台湾（地区）及中东欧16国产品展示交易中心进驻，其中6家平台入选“上海国际进出口商品展示交易平台”。

■图说：中东欧16国商品中心内所展示的精致水晶商品

用平台实现“永不落幕的国际博览会”

外高桥的专业贸易平台，无论在硬件和软件上，都已经具备了承接进口博览会溢出效应的各项条件。

为配合2018年中国国际进口博览会，国别馆将运用“互联网+”战略，积极建设国别（地区）商品中心线上平台，集中呈现针对国别（地区）进口商品展示交易中心的贸易便利化系列政策，提升线上各国商品展示丰富度，并探索对接自贸试验区境外投资服务平台，在“引进来”基础上叠加面向“一带一路”沿线国家和地区的“走出去”服务功能，真正实现“永不落幕的国际博览会”。

目前，外高桥区域企业正陆续签约进口博览会，而包括智利商品中心在内的等8个平台（国家对外文化贸易基地（上海）、上海外高桥国际智能制造服务产业园、上海外高桥国际化妆品展示交易中心、上海外高桥国际酒类展示交易中心、上海自贸试验区平行进口汽车展示交易中心以及澳大利亚商品中心和中东欧16国商品中心），已成为“6+365”常年展示平台。