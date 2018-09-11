手握《鬼吹灯》、《盗墓笔记》等众多知名IP的阅文集团为何青睐这块地方？

浦东28年的变化举世瞩目，经济发展成绩有目共睹，但与此同时，文化创意产业的发展一度不那么亮眼。近年来，浦东致力于文化经济的突破与发展，文创产业正逐步成为浦东新区支柱型产业。

在这其中，浦东的网络文学、网络视听、动漫游戏等数字内容产业在全国占据绝对领先地位：网络视听既有以咪咕、天翼、央视、央广为代表的国有阵营，也有喜玛拉雅、蜻蜓、全民直播、PPTV等快速发展的民营企业，动漫游戏领域则汇聚了盛大、网易、完美世界、空中宏电、九城、河马动画等公司，阅文集团更是独占全国网络文学市场。

8月31日，记者跟随“壮阔东方潮 奋进新时代——庆祝改革开放40年”主题采访团来到位于碧波路690号的阅文集团，在这里，一窥浦东文创产业的发展历程。

浦东文创产业“短板”变“支柱”

“文化创意产业确实曾经是浦东的短板，但这些年，我们一直致力于浦东文化经济的同步发展，如今浦东的文创产业已经呈现百花齐放的局面。”浦东新区区委宣传部副部长、文广局副局长孙毓如此表示。

据孙毓介绍，2017年底，浦东文创产业的GDP首次破千亿大关，占全区GDP比重达到10.9%，已经是浦东的支柱型产业。在这个数字背后，是浦东为文创产业发展所做的努力。近年来，浦东新区在机制创新、政策扶持等方面出台了一系列举措，有力促进了文化创意产业快速发展。

“十三五”期间，浦东新区出台了《浦东新区文化创意（影视）产业发展专项资金使用管理办法》，每年新区财政投入约2亿元扶持各类文创项目，重点支持文化产业与科技、贸易、金融等产业融合发展，聚焦影视、数字文化、演艺、艺术、出版五大产业板块。

浦东新区还出资1.5亿元与人民网共同向社会募资设立了15亿元的人民浦东文化产业投资基金，用于投资浦东优质文创企业。

近两年来，浦东新区已扶持了200多个优质项目，主要扶持对象为各类中小微企业，其中不少企业处于加速成长期，在新区财政扶持资金引导下，大部分项目已获得市场资本投资。

文创企业联动共同发展

在浦东的众多文创企业中，阅文集团是不容忽视的一支力量。

作为引领行业的正版数字阅读平台与文学IP培育平台，阅文集团作品储备量近千万部，平台作者约640余万人，触达数亿用户，并于2017年11月8日成功在香港联交所挂牌上市。《鬼吹灯》、《盗墓笔记》、《全职高手》、《择天记》等知名IP，全部出自于此。

阅文集团联席CEO吴文辉认为，在浦东的文化建设中，阅文集团需要起到联动其他企业的责任，“网络文学是创意产业的源头之一，作为一家文学IP培育平台，我们将自己的IP输送到浦东当地的影视、游戏、动漫企业，与他们共同成长。”