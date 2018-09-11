专家解读中国对非“五不”“四不能”原则：体现中国责任担当

央广网北京9月10日消息（记者邢斯嘉）据中国之声《新闻和报纸摘要》报道，在日前结束的中非合作论坛北京峰会上，国家主席习近平提出对非“五不”、“四不能”原则，深入阐述了中国对非外交原则和立场。专家们表示，“五不”“四不能”原则既彰显了中非团结合作、谋求共同发展的理念，也体现了中国对新型国际关系、国际责任的担当。2018-9-10 新闻和报纸摘要全文>>>

习近平主席在2018年中非合作论坛北京峰会开幕式主旨演讲中以“五不”——不干预非洲国家探索符合国情的发展道路，不干涉非洲内政，不把自己的意志强加于人，不在对非援助中附加任何政治条件，不在对非投资融资中谋取政治私利，表达了中国在与非洲合作时真诚友好、平等相待的态度。

同时强调“四不能”原则：任何人都不能破坏中非人民的大团结；任何人都不能阻挡中非人民振兴的步伐；任何人都不能以想象和臆测否定中非合作的显著成就；任何人都不能阻止和干扰国际社会支持非洲发展的积极行动。

以上“五不”“四不能”重要阐述赢得了各国官员、专家学者的认同。

浙江师范大学非洲研究院院长刘鸿武：在世界上所有大国当中，中国是唯一一个长期保持对非合作连续性、稳定性理念的世界性大国，这次提出的这些新的精神和原则，体现了中国对非政策和外交的连续性、稳定性和与时俱进的特点，而且也通过这些新的理念彰显了中国对国际社会责任的担当。习主席提出的就是，面对人类命运新的挑战，回答时代命题一种新的理念。

中国国际问题研究院发展中国家研究所副所长曾爱平：习主席在这么一个重要场合，打开天窗说亮话，中国以前对非洲的承诺都是说到做到，会在对非合作中坚持“五不”原则，也希望别的国家也这样做，这样的话实际上在设定一个规则，在引领国际对非合作的规范。

刘鸿武指出，新的原则不仅是面向非洲，也是中国面向世界对于新型国际关系的政策宣示。

刘鸿武：他的意义超出了中非合作的范畴。对于未来人类建构新型国际关系，引领未来新型的全球化也有特殊的战略意义。具有面向世界、面向未来的战略指向。