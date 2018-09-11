【名家说廉】⑤牛犇：为着共产主义，为了实现最美好的日子，拧成一股绳，努力！

日期:2018年09月11日 08:05:52 作者:本站编辑

2018年6月起，驻部纪检组推出《名家说廉》系列专题片，以短视频的方式，邀请一位位名家大师谈人生、谈典故、谈文化、谈廉洁。他们的深邃思考、艺术呈现和娓娓道来，为倡导廉洁自律带来新的视角。

本期嘉宾是著名电影表演艺术家牛犇。

近日，著名电影表演艺术家牛犇，以83岁的高龄，在鲜红的党旗下举起右手庄严宣誓，在耄耋之年实现了多年的入党夙愿。随后，他收到了习近平总书记的来信，勉励他“带动更多文艺工作者做有信仰、有情怀、有担当的人”，刷屏朋友圈。

驻部纪检组《名家说廉》栏目第一时间对牛犇老师进行专访，他对习总书记的来信有什么感想、他对“有信仰、有情怀、有担当”有怎样的理解、他对从艺做人有怎样的思考……

名家说廉》，带您聆听牛犇老师的心声。

牛犇

他，是一名新党员，也是一名老艺术家。

在中国经典电影的名册上，他的银幕形象深入人心，他独特的表演风格，赢得了业界的广泛赞誉，用行动诠释了生命的意义与价值。

图说：入党宣誓

他，相继参演了《圣城记》、《清宫秘史》、《龙须沟》、《海魂》、《沙漠追匪记》、《红色娘子军》、《天云山传奇》、《牧马人》、《泉水叮咚》等好多脍炙人口的影片，形成了独特的表演风格。2016年，参与了国家重点影片《邹碧华》的拍摄。

图说：《邹碧华》剧照

他，担任上影厂电视部主任期间，负责拍摄了改革开放后第一部电视剧《上海屋檐下》，第一部长篇电视连续剧《蛙女》，以及《围城》等众多电视剧。

图说：参加《向经典致敬》节目录制

他，就是中共预备党员、国家一级演员，享受国务院特殊津贴的——牛犇。

一切精彩，尽在《名家说廉》，敬请关注！

责编：陈宝华

采访：赵 静

鸣谢：上海电影（集团）有限公司

上海电影译制厂有限公司

上海报业集团

视频：文汇报社

来源：海上清风（驻市委宣传部纪检监察组微信公众号）

责任编辑：邵大卫