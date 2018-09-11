习近平这样向筑梦人致敬

新闻频道 来源：央视网 2018年09月10日 07:32

央视网消息：“教过我的老师很多，至今我都能记得他们的样子，他们教给我知识、教给我做人的道理，让我受益无穷。”习近平曾在一次与师生的座谈交流中回忆起学生时代，饱含深情地说出这句话。

尊师重教，习近平身体力行为全社会作出表率。在他眼里，“百年大计，教育为本。教师是立教之本、兴教之源，承担着让每个孩子健康成长、办好人民满意教育的重任”，“努力培养造就一大批一流教师，不断提高教师队伍整体素质，是当前和今后一段时间我国教育事业发展的紧迫任务”。

在第34个教师节到来之际，让我们一起重温习近平总书记对广大教师的诚挚祝福和殷切希望。

向筑梦人致敬 教师是最伟大、最神圣的职业之一 教育是提高人民综合素质、促进人的全面发展的重要途径，是民族振兴、社会进步的重要基石，是对中华民族伟大复兴具有决定性意义的事业。教师是人类历史上最古老的职业之一，也是最伟大、最神圣的职业之一。 ——2014年9月9日 习近平同北京师范大学师生代表座谈时的讲话 教师是中华民族“梦之队”的筑梦人 今天的学生就是未来实现中华民族伟大复兴中国梦的主力军，广大教师就是打造这支中华民族“梦之队”的筑梦人。 ——2014年9月9日 习近平同北京师范大学师生代表座谈时的讲话 源源不断涌现出一批又一批好老师是民族的希望 教师重要，就在于教师的工作是塑造灵魂、塑造生命、塑造人的工作。一个人遇到好老师是人生的幸运，一个学校拥有好老师是学校的光荣，一个民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族的希望。 ——2014年9月9日 习近平同北京师范大学师生代表座谈时的讲话 向各位老师表示敬意 看到各位老教授身体健康、精神矍铄，非常高兴，你们几十年如一日笔耕不辍、悉心育人，为培养党和人民需要的优秀人才作出了积极贡献，我向你们表示敬意。 ——2018年5月2日 习近平在北京大学考察时与部分资深教授和中青年教师代表的谈话

对人民教师的期望 好老师的共同特质 每个人心目中都有自己好老师的形象。做好老师，是每一个老师应该认真思考和探索的问题，也是每一个老师的理想和追求。我想，好老师没有统一的模式，可以各有千秋、各显身手，但有一些共同的、必不可少的特质。 第一，做好老师，要有理想信念。 第二，做好老师，要有道德情操。 第三，做好老师，要有扎实学识。 第四，做好老师，要有仁爱之心。 ——2014年9月9日 习近平同北京师范大学师生代表座谈时的讲话 做学生的引路人 广大教师要做学生锤炼品格的引路人，做学生学习知识的引路人，做学生创新思维的引路人，做学生奉献祖国的引路人。 ——2016年9月9日 习近平在北京市八一学校考察时的讲话 做到三个“牢固树立” 希望全国广大教师牢固树立中国特色社会主义理想信念，带头践行社会主义核心价值观，自觉增强立德树人、教书育人的荣誉感和责任感，学为人师，行为世范，做学生健康成长的指导者和引路人；牢固树立终身学习理念，加强学习，拓宽视野，更新知识，不断提高业务能力和教育教学质量，努力成为业务精湛、学生喜爱的高素质教师；牢固树立改革创新意识，踊跃投身教育创新实践，为发展具有中国特色、世界水平的现代教育作出贡献。 ——2013年9月9日 习近平向全国广大教师致慰问信 为祖国下一代健康成长作出贡献 发展教育事业，广大教师责任重大、使命光荣。希望你们牢记使命、不忘初衷，扎根西部、服务学生，努力做教育改革的奋进者、教育扶贫的先行者、学生成长的引导者，为贫困地区教育事业发展、为祖国下一代健康成长继续作出自己的贡献。 ——2015年9月9日 习近平给“国培计划（2014）”北京师范大学贵州研修班参训教师的回信

弘扬尊师重教的良好风尚 大力宣传和弘扬优秀教师的先进事迹和高尚品德 我看了不少优秀教师的事迹，很多老师一生中忘了自己、把全部身心扑在学生身上，有的老师把自己有限的工资用来资助贫困学生、深恐学生失学，有的老师把自己的收入用来购买教学用具，有的老师背着学生上学、牵着学生的手过急流、走险路，有的老师拖着残疾之躯坚守在岗位上，很多事迹感人至深、催人泪下。这就是人间大爱。我们要在广大教师中、在全社会大力宣传和弘扬优秀教师的先进事迹和高尚品德。 ——2014年9月9日 习近平同北京师范大学师生代表座谈时的讲话 大力弘扬尊师重教的良好风尚 全社会要大力弘扬尊师重教的良好风尚，使教师成为最受社会尊重的职业。 ——2013年9月9日 习近平向全国广大教师致慰问信 满腔热情关心教师，改善教师待遇，关心教师健康，维护教师权益 各级党委和政府要从战略高度来认识教师工作的极端重要性，把加强教师队伍建设作为基础工作来抓，满腔热情关心教师，改善教师待遇，关心教师健康，维护教师权益，充分信任、紧紧依靠广大教师，支持优秀人才长期从教、终身从教，使教师成为最受社会尊重的职业。 ——2014年9月9日 习近平同北京师范大学师生代表座谈时的讲话 让教师成为让人羡慕的职业 各级党委和政府要满腔热情关心教师，让广大教师安心从教、热心从教、舒心从教、静心从教，让广大教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感，让教师成为让人羡慕的职业。 ——2016年9月9日 习近平在北京市八一学校考察时的讲话

（整理/蔡纯琳）