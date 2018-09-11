新华社符拉迪沃斯托克9月10日电（记者吴刚）夏日的俄罗斯远东港口城市符拉迪沃斯托克，风景秀丽，阳光明媚。8月份，这里的平均气温为19.8摄氏度，是理想的度假疗养地。位于城市东北郊滨海地区的“海洋”全俄儿童中心就见证了中俄民间深厚的友谊。

2008年，中国汶川特大地震发生后，时任俄罗斯总统梅德韦杰夫邀请1500名地震灾区的中小学生到俄罗斯疗养，其中半数以上的孩子被安排到“海洋”全俄儿童中心。在2008年和2009年间，共有890名来自汶川地震灾区的中国孩子在这里度过了难忘时光。2013年，又有259名四川雅安芦山地震灾区的中国孩子来到中心疗养。

记者在中心看到，时至今日，当年在这里疗养的汶川地震灾区儿童与俄罗斯儿童交流学习的大幅照片仍悬挂在中心餐厅里。

“海洋”全俄儿童中心是俄罗斯四大儿童中心之一，也是全俄最大的国家级儿童和青少年教育培养机构。中心成立于1983年，现有员工1200多人，可以同时接待2000多名儿童，来此度假休息和体验各类课外教育。

“海洋”全俄儿童中心的老师科乌洛娃对记者说，当时中心为中国孩子特意准备了简单的俄语教程和俄罗斯文化知识课，以及音乐、舞蹈和手工制作等形式丰富多彩的课程，深深吸引了来自异国他乡的中国孩子们。

“海洋”全俄儿童中心新闻处工作人员马德扎尔说，中心的老师对这些中国孩子很有感情，他们邀请中国孩子去自己家中做客，让每一个来自地震灾区的孩子感受到家的温暖。

中心还专门出版了有关中国孩子疗养经历的杂志，其中收集了不少中国孩子在中心疗养期间的珍贵照片。每每回忆起这段往事，中心的工作人员都非常开心。后来，“海洋”全俄儿童中心的工作人员和俄罗斯儿童也曾受到中方邀请，到四川去做客，受到四川人民的热烈欢迎和深情款待。

“海洋”全俄儿童中心紧靠海边，风景秀丽，宿舍、教学楼、体育馆、博物馆和科技馆等设施一应俱全。记者了解到，平常大部分儿童来这里度假和培训都是免费的，因为他们都是俄各地学校举行的各类比赛的获奖者。

记者采访时正赶上一个儿童夏令营举行毕业典礼，在中心生活了14天的小朋友们表演了丰富多彩的文艺节目，并邀请家长前来观看。其中，一位名叫卡斯珀罗夫的儿童家长告诉记者，他们对“海洋”全俄儿童中心的接待条件非常满意，孩子们在这里结识到很多朋友，独立生活和适应能力也都得到锻炼。

中心对外联络处工作人员塔季扬娜说，目前，中心正大力开展与中日韩及一些东南亚国家的合作，组织儿童互访活动及国际联谊活动。

谈到与中国的合作，“海洋”全俄儿童中心主任安德烈·巴济列夫斯基表示，中心跟中国许多教育机构签订了合作协议。每年，中心都会邀请中国儿童来此度假，也会有很多俄罗斯学生去中国休假。他希望，这些孩子都能成为中俄友谊的传承人，为加深两国友好关系做出贡献。

编辑：胡碧霞