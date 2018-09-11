胡钰清华大学新闻与传播学院教授、博士生导师2018-09-11 09:05:01

习近平总书记在全国教育大会上指出，“人民教师无上光荣，每个教师都要珍惜这份光荣，爱惜这份职业，严格要求自己，不断完善自己。做老师就要执着于教书育人，有热爱教育的定力、淡泊名利的坚守。”这指明了教师的使命，也对教师提出了要求。不论社会如何喧嚣，不论利益如何诱惑，做老师就要一心一意，心无旁骛，以教书育人为乐事、为大事，在培养时代新人上下功夫。

教育的根本任务是立德树人，教育的实质是通过知识传授、能力培养、价值塑造，培养青年学生成为社会需要的人、人格完善的人。好的教师，一定是为学与为人的典范；好的学生，一定是求知与求道的统一。

笔者在高等学校教育实践中观察，当代青年学生的困惑可以分为两类：知识性困惑与成长性困惑。前者是传统的教育内容，后者是当代的突出问题，重要的是，随着世界形势与社会运行复杂度的增加，随着当代青年个性意识的增强，后者的分量越来越重。换言之，青年学生对方向性问题、方法性问题的疑惑越来越成为普遍现象。

在这种新形势下，要做好立德树人，就需要教师真正成为青年学生的良师益友。为师，在于引导；为友，在于陪伴。引导青年学生成长，在选择方向中提高价值理性；陪伴青年学生成长，在克服困难中提高工具理性。

成为青年学生的良师益友，在教育目标上，要善于开展使命教育，引导学生培养全球视野、中国立场与青年担当，当中国日益走近世界舞台中央，日益需要更多的中国青年代表国家走向世界，既解决中国问题，也解决人类问题；善于开展方法教育，引导学生培养批判性思维和创造性思维，掌握历史唯物主义与辩证唯物主义，以科学的世界观和方法论来应对复杂矛盾；善于开展动力教育，以示范式教育、浸润式教育来引导学生逐渐认识自我、提升自我、实现自我，点燃学生内在奋斗激情，培养勇于奋斗的精神状态、乐观向上的人生态度。

成为青年学生的良师益友，在教育内容上，要拓宽知识性内容，帮助青年学生丰富学识、增长见识；要提供创造性内容，帮助青年学生提高解决问题的能力、创造新知的能力；要引入思想性内容，帮助青年学生进行价值判断与道德认知，成为有大爱大德大情怀的人。

成为青年学生的良师益友，在教育形式上，要培育“从游文化”，也即老师如大鱼、学生如小鱼，共同游弋于知识的海洋中，共同发现多样性的世界。莘莘学子来远方，春风化雨乐未央。师生一道探索新知，教学相长，教书育人，成风化人。

成为青年学生的良师益友，关键在于“热爱”二字，热爱教育，热爱学生，找到这种热爱的情感，就能把精力最大限度地投入在教育事业上、学生成长上，把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育的各个环节。这种热爱会带来一种安静、温暖的育人氛围，带给学生一种从容、自觉的成长意识。

习近平总书记指出，“教师是人类灵魂的工程师，是人类文明的传承者，承载着传播知识、传播思想、传播真理，塑造灵魂、塑造生命、塑造新人的时代重任。”这一论断对教师的使命给出了清晰的描述，其分量是沉甸甸的。作为灵魂的塑造者，教师自己要有着美丽灵魂；作为生命的塑造者，教师自己要有着健全生命；作为新人的塑造者，教师自己要站在时代前列。从当代社会的发展需要看，教师不仅要成为青年学生的良师益友，也要成为社会大众的良师益友，在传播知识与思想、形成文化与文明方面发挥引领性作用。作为人类灵魂的工程师与人类文明的传承者，教师不仅是职业，更是事业，而且是大事业，肩负着育人的重大任务，肩负着社会的文化使命，肩负着未来的无比希望。期待有越来越多的优秀老师成为青年学生的良师益友，期待中国教育成为中国前进的强大引擎。