陈有勇求是杂志社评论部2018-09-11 09:05:01

百年大计，教育为本。教育大计，教师为本。教师被称为人类灵魂工程师，教师的职业是太阳底下最光辉的职业。长期以来，我国的广大教师贯彻党的教育方针，教书育人，呕心沥血，默默奉献，为国家发展和民族振兴作出了重大贡献。在9月10日的全国教育大会上，习近平总书记指出，全党全社会要弘扬尊师重教的社会风尚，努力提高教师政治地位、社会地位、职业地位，让广大教师享有应有的社会声望，在教书育人岗位上为党和人民事业作出新的更大的贡献。

一个民族源源不断涌现出一批又一批好教师是民族的希望。凡是有作为、有成就的民族，必然是重视教育、尊师重教的民族，中华民族就是这样的一个民族。我们有着“天地君亲师”的祭祀传统，体现的正是敬天法地、孝亲敬长、忠君爱国、尊师重教的价值取向。被尊为圣人的孔子，也曾做过官，但贯穿其一生的职业是教师，所以又被推崇为“大成至圣先师”，被誉为“万世师表”。每一个人，无论成就有多大，都离不开教师的教导和指引。在中华民族5000多年文明发展史上，英雄辈出，大师荟萃，都与一代又一代教师的辛勤耕耘分不开。“国将兴，必贵师而重傅。”教育是提高人民综合素质、促进人的全面发展的重要途径，是民族振兴、社会进步的重要基石。当今世界的综合国力竞争，说到底是人才竞争，人才越来越成为推动经济社会发展的战略性资源，教育的基础性、先导性、全局性地位和作用更加突显。“两个一百年”奋斗目标的实现、中华民族伟大复兴中国梦的实现，归根到底靠人才、靠教育。今天的学生就是未来实现中华民族伟大复兴中国梦的主力军，广大教师就是打造这支中华民族“梦之队”的筑梦人。

弘扬尊师重教的社会风尚，就要提高教师地位，释放教师创新创造活力，让教师的职业成为一个有尊严的神圣职业。随着办学条件不断改善，教育投入要更多向教师倾斜，不断提高教师待遇，广大教师能够安心从教、热心从教。但在当前对教师的评价体系中，仍存一定程度上不科学、不完善的地方，让老师的创新创造活力受到束缚，升学率、论文发表量、文凭高低等因素成为教师向上发展的硬杠杠，而培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的教学理念还未得到全面彻底的贯彻落实。我们要扭转不科学的教育评价导向，坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，从根本上解决教育评价指挥棒问题，让教师能够专注于立德树人、培育优秀人才。我国幅员辽阔，地区之间、城乡之间教育发展不平衡，教师特别是基层教师收入总体水平不高，乡村教师队伍建设相对滞后。我们需要把更多教育投入用到加强乡村师资队伍建设上，不折不扣落实现行的补助、奖励和各类保障政策，对符合条件的非在编教师要加快入编、同工同酬。完善吸引优秀人才从事教育的体制机制，提升教师社会地位，让尊师重教蔚然成风。

弘扬尊师重教的社会风尚，就要尊崇“四有”好教师。习近平总书记一贯尊师重教，每一个教师节都会表达对教师的敬意。2014年教师节前夕，习近平总书记同北京师范大学师生代表座谈时提出了“四有”好老师标准：有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心。好教师要“授业”“解惑”，更要能“传道”，率先垂范、以身作则，引导和帮助学生把握好人生方向，特别是引导和帮助青少年学生扣好人生的第一粒扣子。培养什么人，是教育的首要问题。在培育学生上，好教师要在坚定理想信念上下功夫、在厚植爱国主义情怀上下功夫、在增长知识见识上下功夫、在增强综合素质上下功夫，树立健康第一的教育理念，在学生中弘扬劳动精神。今年9月，“四有好老师”奖励计划颁奖典礼在北师大举行，来自湖南、陕西、河北、云南、甘肃、青海等多地的10位教师被表彰，获得了应有的尊崇。当然，在教师队伍中也有个别败类，他们作风不正、学术不端、教学无方，给学生造成了伤害，对这样的不合格教师要坚决依法依纪予以严惩，保证教师队伍的高洁。

“得天下英才而教育之”，在孟子眼中是人生三乐之一。但是，天下英才的成长成才，其实与教师们的细心培育和教导相伴紧密相连。让我们弘扬尊师重教的社会风尚，让英才更繁茂，让好教师更快乐！