【央视快评】国之大计 党之大计

来源：央视网

全国教育大会10日在北京召开，习近平总书记出席会议并发表重要讲话。总书记强调，坚持把优先发展教育事业作为推动党和国家各项事业发展的重要先手棋，不断使教育同党和国家事业发展要求相适应、同人民群众期待相契合、同我国综合国力和国际地位相匹配。

党中央召开的这次全国教育大会，是新时代中国教育发展的一次具有里程碑意义的会议。习近平总书记的重要讲话，以高远的时代站位、宽广的国际视野、深邃的历史眼光，对加快推进教育现代化、建设教育强国作出了总体部署和战略设计，为新形势下推进教育事业发展提供了根本遵循，是坚持中国特色社会主义教育发展道路的纲领性文献。

“求木之长者，必固其根本；欲流之远者，必浚其泉源。”优先发展教育事业需要固本培元，坚持守正创新，在改革中传承发展。这要求我们坚持党对教育事业的全面领导，坚持把立德树人作为根本任务，坚持优先发展教育事业，坚持社会主义办学方向，坚持扎根中国大地办教育，坚持以人民为中心发展教育，坚持深化教育改革创新，坚持把服务中华民族伟大复兴作为教育的重要使命，坚持把教师队伍建设作为基础工作。

“十年树木，百年树人”。教育事业是打基础利长远的重要工程，必须久久为功。九个“坚持”是我们对我国教育事业规律性认识的深化，来之不易，要始终坚持并不断丰富发展。

教育是国之大计，党之大计。培养什么人，这是教育的首要问题。如果在培养人的问题上出现偏差，就很可能失之毫厘差以千里，甚至南辕北辙、背道而驰。我们要深刻领会习近平总书记重要讲话要求，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，把培养社会主义建设者和接班人作为教育的根本任务，在坚定理想信念上下功夫、在厚植爱国主义情怀上下功夫、在加强品德修养上下功夫、在增长知识见识上下功夫、在培养奋斗精神上下功夫、在增强综合素质上下功夫，树立健康第一的教育理念，全面加强和改进学校美育，在学生中弘扬劳动精神，努力培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才。

兴国必先重教，重教必先尊师。“全党全社会要弘扬尊师重教的社会风尚，努力提高教师政治地位、社会地位、职业地位，让广大教师享有应有的社会声望……”习近平总书记饱含深情的讲话，温暖了千千万万教师们的心田，也对全社会尊师重教提出了明确要求。全社会要按照总书记的嘱托，不断提高教师待遇，让广大教师安心从教、热心从教；各地要通过制度变革，激发制度活力，全面形成优秀人才争相从教、教师人人尽展其才、好老师不断涌现的良好局面。

改革创新是活力之源。党的十八大以来，深化考试招生制度改革、统筹推进“双一流”建设、统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展……教育改革持续推进，成果累累。但唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾犹在，我们一定要按照总书记的指示深化教育改革，迎难而上，以实实在在的举措，健全立德树人落实机制，扭转不科学的教育评价导向，从根本上解决教育评价指挥棒问题，办好人民满意的教育。

教育兴则国家兴，教育强则国家强。我们要认真学习领会和贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，将优先发展教育事业、加快教育现代化、建设教育强国重大部署落到实处，提高人民综合素质、促进人的全面发展、增强中华民族创新创造活力，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的人才支撑。

央视评论员