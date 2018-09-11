连续三年携手99公益日 兴全基金助力让爱心翻倍

晨报讯 兴全基金管理有限公司（下称“兴全基金）今年继续携手99公益日，捐献50万元助力以教育慈善为主的四大项目。据悉，今年已经是兴全基金连续三年与99公益日合作助力爱心升级。同时，兴全基金今年还与沪江网校旗下的互+计划合作，借助互联网的力量助力教育公益。

9月7日至9日，兴全基金第三度参与“99公益日”，为杉树基金会、班班有个图书角等4个“牵手教育”公益项目带来1:1配捐。据介绍，今年兴全基金将对四个教育项目1：1配捐50万元。这意味着每一笔爱心捐助，都能获得兴全基金的同等金额配资捐助以让爱心翻倍。

另外，据兴全基金相关人士介绍，今年，兴全基金与沪江网校旗下的互+计划合作，推出“兴成长”和“兴动力”计划。据了解，互+计划旨在解决大规模的教育资源不均衡问题，助力精准扶贫，实现从公益创新到社会创新的改变。自2015年10月推出以来两年多的时间，连接起全国30多个省份的5000多所中小学，影响了10万多名教师和100多万学生。

兴全基金与互+计划推出的首期“兴成长计划”与“兴动力”计划主要集中于对优秀的授课老师进行奖教金资助。分别是20万兴成长计划授课教师奖教金、10万兴成长计划优秀学员奖教金和50万持续一年的兴动力优秀助教奖励金。