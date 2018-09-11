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新华社莫斯科９月７日电 专访：习近平主席出席东方经济论坛是中俄关系发展史上重大里程碑事件——访中国驻俄罗斯大使李辉

新华社记者栾海

“应俄罗斯总统普京邀请，习近平主席将出席第四届东方经济论坛，这是新时代中俄关系发展史上的重大里程碑事件，将为中俄全面战略协作伙伴关系发展注入新的强劲和持久动力。”中国驻俄罗斯大使李辉日前在接受新华社记者专访时说。

李辉表示，在当前逆全球化思潮、贸易保护主义、单边主义抬头的背景下，习近平主席来俄出席论坛是向世界表明，只有秉持互利共赢原则，完善区域经济合作安排，推进贸易和投资便利化，共同构建人类命运共同体，才是推动区域经济发展的正确选择。

“当前，中俄关系处于历史最好时期，”李辉说，“两国互相支持对方的重大倡议和发展战略，两国元首相互出席对方举办的重大活动，均是两国关系高水平的重要体现，也彰显了两国领导人之间深厚的个人友谊和良好的工作关系。”

李辉说，东方经济论坛是旨在推动包括俄远东地区在内的亚太地区经济合作的新平台，截至目前已成功举办三届，在国际上特别是东北亚地区产生积极影响，中方每年均派出大规模商务代表团参加。希望中俄双方以本届论坛为新起点，全面推进“一带一路”建设与欧亚经济联盟建设对接合作，也为本地区经济一体化发展作出更大贡献。

“中俄地方合作由来已久，与其他合作形式相比，更具有地理毗邻优势、涉及范围广、运作方式灵活等特点，是两国务实合作的重要补充。作为两国地方合作的‘桥头堡’，中俄远东开发合作取得了显著成果，已成为两国地方合作的一张‘名片’。”李辉说。

中国和俄远东地区合作成果丰硕。据李辉介绍，中俄双方建立了副总理级的中国东北地区和俄远东及贝加尔地区政府间合作委员会机制，将东方经济论坛打造为两国高层会晤的又一重要平台；其次，中国已连续多年保持俄远东地区第一大贸易伙伴地位，有２６家中资企业入驻远东跨越式发展区和符拉迪沃斯托克自由港；第三，中国已成为俄远东地区第一大外资来源国。中国在俄远东地区落实项目达２８个，涵盖农业、林业、建材、轻工、能矿、商贸等诸多领域，投资总额约４０亿美元；第四，双方正着力打造陆海联运国际交通走廊，包括滨海１号、滨海２号，跨黑龙江公路、铁路大桥，以及中俄欧班列等互联互通和基础设施建设的大项目在稳步推进；第五，中国与远东地区已建立２５对友好省州和城市关系，２０１７年仅滨海边疆区就接待中国游客４２万人次。

在讲述２０１８年至２０１９年中俄地方合作交流年的成果时，李辉表示，中俄地方合作交流年延续了双方近年来互办国家级主题年活动的良好传统，旨在着力打造两国务实合作“升级版”，实现地方合作领域和地域“全覆盖”。今年６月普京总统访华期间，两国元首签署并发表联合声明，再次对地方合作做出战略规划。

“今年以来中俄地方合作全面升温。”李辉说，中方派高级别代表团参加第２２届圣彼得堡国际经济论坛，与俄方共同主办第五届中俄博览会，全力支持第四届东方经济论坛。为促进两国地区间交往达成切实成果，中方还将于１１月在上海举办首届中国国际进口博览会。这些重大活动都是中方为落实两国领导人共识、深化两国地方交往、推动中俄全面务实合作不懈努力的最好证明。

今年１至７月，中俄双边贸易额同比增长２５．８％，达到５８３．５亿美元。李辉表示，中俄两国务实合作互有需要、互相补充，可以说是互利双赢的典范，有着巨大内生动力和提升空间。中俄完全可以通过创新机制、挖掘潜力，朝着年贸易额１０００亿美元的目标迈进。

李辉说，在中俄双方共同努力下，两国经贸合作进入加速提质升级新阶段，呈现增长快、范围广、成效实、潜力大等特点。这首先得益于两国战略性大项目合作成效显著，有力带动了双边贸易、投资和产业合作；其次，“一带一路”国际合作高峰论坛、中俄博览会、圣彼得堡国际经济论坛、东方经济论坛等影响力不断扩大，并成为助力两国务实合作的重要平台；第三，双方正积极推进“一带一路”建设与欧亚经济联盟建设对接合作，并已取得重要早期收获。此外，中俄地方合作交流年将两国地方合作提升至国家水平，进一步激发两国地方的合作热情和潜力。（网站首页图：新华网图片）