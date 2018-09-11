第四届东方经济论坛聚焦地区经济发展与合作

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9月11日，在俄罗斯符拉迪沃斯托克，工作人员在展位前交谈。新华社记者白雪骐摄

新华社符拉迪沃斯托克９月１１日电（记者栾海）为期三天的第四届东方经济论坛１１日在位于俄罗斯符拉迪沃斯托克的远东联邦大学拉开帷幕。本届论坛将聚焦地区经济发展与合作，与会方规格、洽谈规模及推介设置等方面均超过往届。

据论坛组委会介绍，本届论坛以“远东：更多机遇”为主题，吸引６０多个国家的数千名代表参加，这些代表的来源国数量超过以往。论坛期间，俄罗斯、中国、印度、韩国、日本以及东南亚、中东和欧洲部分国家的经贸团体将举行议题广泛的商务洽谈。

9月11日，在俄罗斯符拉迪沃斯托克，工作人员在沙盘模型前交谈。 新华社记者白雪骐摄

据悉，来自企业和分析评估组织的代表将围绕“投资者支持机制”“远东优先领域”“为改善民生创造条件”和“全球的远东：国际合作项目”四大专题，讨论俄远东跨越式发展区和符拉迪沃斯托克自由港建设前景，以及如何保护投资者权益；磋商东北亚地区林业、农业、渔业、油气加工业、旅游业及港口基础设施建设开发项目；研讨东北亚人口、卫生、科教、民生、文化及城市发展等问题；报告并分析俄与周边国家经济合作前景和发展远东运输走廊对亚太地区的重要意义。

本届论坛首次设立“创新疆域”活动版块，推介各国青年创业者的经贸项目开发计划，帮助他们寻找合作伙伴和风险投资。此外，各国经贸团体将在论坛展馆内展示其研发经营新成果，这些成果涉及油气、冶金、电力、农产品加工、食品、信息技术、运输物流、贸易、金融服务等５０多个经济领域。

9月11日，在俄罗斯符拉迪沃斯托克，人们从东方经济论坛的标志牌旁走过。 新华社记者白雪骐摄

为加强同亚太地区国家的关系，依据俄总统普京的倡议，俄罗斯从２０１５年起每年在符拉迪沃斯托克举办东方经济论坛。该论坛在俄实施远东开发战略中扮演重要角色，并已逐渐成为亚太地区深化经济合作、探讨国际和地区问题的新平台。

9月11日，在俄罗斯符拉迪沃斯托克，人们参观东方经济论坛上的展位。 新华社记者白雪骐摄