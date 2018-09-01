市委中心组学习会听取世界经济发展新趋势辅导报告，李强：坚定信心练好内功

来源：上观新闻

市委中心组今天下午举行学习会，听取中国社科院世界政治与经济研究所所长张宇燕研究员关于世界经济发展新趋势的专题辅导报告。市委书记李强主持会议并指出，要准确把握世界经济发展新趋势，切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央判断决策上来，坚定信心、练好内功，发挥优势、主动作为，加快结构调整、创新转型，着力深化改革、扩大开放，真正当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者，为国家新一轮扩大开放作出上海应有的贡献。

张宇燕的辅导报告围绕把握国际形势所要树立的历史观、大局观、角色观，历史与现实、国际与国内、理论与实践相结合，用大量翔实的案例和数据，系统分析了当前世界经济形势及带来的挑战机遇，并就科学应对提出了有针对性的意见建议。与会同志结合工作实际交流了学习体会。



李强指出，要深刻认识当前世界经济发展的新趋势。当前世界经济正处在国际金融危机以来形势错综复杂、干扰因素多的关键期，必须准确把握大势大局，始终保持战略定力，切实把思想和行动统一到党中央对形势的判断决策上来。上海作为我国最大的经济中心城市和改革开放的前沿窗口，当前正在加快建设“五个中心”、卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，面对国际环境深刻变化和不确定因素增多，要充分看到我国战胜艰难险阻的优势所在、信心所在，同时必须居安思危，保持清醒头脑，牢固树立底线思维，把各方面困难估计得更充分一点，把工作做得更扎实一些，从容应对各种风险挑战。

李强强调，要立足当前、着眼长远，更加主动地做好应对准备和政策储备。最关键是要练好内功，把面临的挑战转化为结构调整、创新转型的机遇，转化为倒逼改革、扩大开放的动力，从根本上增强更高质量、更可持续发展的潜力和后劲。要多策并举，切实抓好“上海扩大开放100条”的落实落地。要深入走访企业，针对难点痛点堵点问题更加精准地实施帮扶政策，尽最大努力稳商安商惠商，稳定预期，稳定市场，提振信心。要加强前瞻研究、深入系统谋划，从长计议、妥善应对世界经济形势变化带来的深层次影响，立足全局、深入思考，发挥优势、主动作为。当前要举全市之力、扎扎实实筹办好首届中国国际进口博览会，全力以赴在国家对外开放的大格局中更好发挥上海的作用。

（图片摄影：陈正宝）