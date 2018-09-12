多数银行收取全额手续费或收取违约金-信用卡分期提前还款划算吗

见习记者 商依琳

日前，工商银行发布公告称,将于2018年12月1日起收取分期付款提前还款违约金。在此之前,该行对信用卡分期手续费按期收取模式下,持卡人申办提前还款不收剩余手续费。

确实，有部分办理了信用卡账单分期的持卡人在完成资金周转后会选择提前还款，银行对于剩余的期数是否照旧收取手续费成了关注的重点。

记者调查发现，多数银行执行“照旧收费”。持卡人在选择分期业务时，应全面考虑手续费或违约金问题，尽量不要申请提前还款。

国有大行加入收违约金队伍

近年来，信用卡发行量大增，分期业务缓解了那些资金暂时紧张、到了还款日无法足额还款群体的压力。同时，也有部分持卡人在意外获得一笔资金或是完成周转后，选择提前还款想要减免部分手续费。然而，提前还款到底是否划算值得持卡人仔细考量。

8月27日，工行宣布对持卡人办理分期付款、分期付款展期业务、分期付款提前还款业务做出调整。该行发布的公告显示，新增了“分期付款提前还款违约金”制度，收费标准为提前还款金额的3%或按协议价格收取；对已全额收取分期付款手续费的业务，不收取上述违约金，自2018年12月1日起执行。

晨报记者了解到，在此之前，工行信用卡分期手续费按“分期收取”模式收取的，办理全额提前还款，剩余的手续费不再收取；按“首期收取”模式收取的，办理提前还款，手续费不再退还。

事实上，此前已有多家股份制银行对信用卡分期提前还款收取违约金。浦发银行信用卡中心今年1月发布公告称，根据相关规定，该行从《上海浦东发展银行信用卡业务主要收费项目表》中移除“万用金一次性提前还款违约金”项目，后续“万用金一次性提前还款违约金”将不作为费用计收，而作为利息计收，计算标准与原标准一致（一次性扣收提前还款本金部分的3%违约金）。

2018年4月1日起，中信银行对“账单/单笔分期”产品提前终止分期还款违约金的收费标准进行了调整。手续费一次性收取的，已收的手续费不予退还；手续费分期收取的，已收取的手续费不予退还，收取剩余未还本金3%。据了解，在调整之前，中信银行信用卡已收取的手续费不予退还（含一次性和分期收取的手续费），剩余未收的手续费不再收取。

除了收取违约金的模式外，国内多数银行信用卡提前还款仍然照收全额手续费。建设银行在官网公布的《龙卡信用卡账单分期付款业务约定条款》显示，持卡人已成功办理账单分期，如申请提前还款，经建行确认后为持卡人终止其分期业务，已收取的分期手续费不予退还；同时，持卡人须一次性支付剩余的所有各期本金及手续费。

招商银行、交通银行、广发银行等多家银行也规定，信用卡分期提前还款将一次性收取剩余所有手续费。甚至部分银行除了收取全额手续费之外，还要收取提前还款手续费。

华夏银行信用卡持卡人李小姐向晨报记者表示，她曾用该卡购买了一台9000元的数码相机，因为数额较大一时无法全额还款。她向银行申请账单分6期还款，即每期还款1555.8元，每期手续费55.8元。3个月后，当她准备把剩余的钱全部还上时发现，仍要还剩余3期的手续费共167.4元，另外还要加20元的提前还款手续费。

此外，持卡人还需注意，使用账单分期如果发生退货，也仍需缴纳分期手续费。部分银行规定，已出账单中的消费交易进行退货处理（包含全额退货和部分退货）时，已办理成功的账单分期业务不受影响，持卡人应当继续按本约定条款还款并支付手续费。

提前还款属违约

许多持卡人对于提前还款还要被银行收取违约金一事不能理解。其实，除了信用卡分期，提前还款违约金早已在个人住房贷款领域较普遍地执行，这其中涉及合同约定以及违约等问题。

北京观韬中茂（上海）律所事务所葛志浩律师向晨报记者表示，提前还款是指还款人没有按照双方的约定期间履行合同义务，性质上也属于违约。违约金的产生通常是因为还款方的提前行为导致贷款人的逾期收益产生了损失，如果双方明确约定提前还款仍需承担违约金的话，那么这属于当事人之间的意思自治范畴，应予尊重。总结而言，是否需要支付违约金，应以双方就信用卡分期的还款约定为准。

以信用卡账单分期为例，持卡人在选择并确认分期笔数时意味着与银行达成了约定，提前还款行为则更改了原约定，至于是否收取违约金，银行有制定自身规则的权利，持卡人也应根据自身实际选择是否提前还款。

同时，他还提醒，参见合同法第二百零八条，假设银行与持卡人未就提前还款的违约金作约定，则银行收取违约金的行为就是不合理的。

所以，持卡人在办理账单分期之前，应将提前还款等事宜咨询清楚，充分了解合同里的各条款向。如此一来，就能避免因为申请期限不合理多缴手续费或者是提前还款缴纳违约金等情况。