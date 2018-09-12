2018年以来平均回报超4%-QDII基金表现相对亮眼

见习记者 王禹心

今年受A股震荡行情的影响，股票型基金和混合型基金收益欠佳，数据显示，截至8月末，普通股票型基金今年以来平均总回报为-15.2683%，偏股混合型基金平均总回报为-9.1441%。

而与之相对的QDII基金业绩表现较为亮眼。截至8月末，市场上229只QDII基金中，今年以来平均总回报为4.1998%，其中有26只基金今年以来总回报超过20%。

业内人士表示，普通投资者通过QDII基金可以对海外市场进行投资，使资产实现更全面的配置。但投资QDII基金也要注意汇率的波动、赎回时间、费率等问题。

有一成QDII基金盈利超20%

QDII基金是指在一国境内设立，经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。投资者可以通过QDII基金参与海外市场的投资。

东方财富Choice数据显示，截至8月末，市场上229只QDII基金中，有125只基金今年以来总回报为正，其中26只基金今年以来总回报超过20%，19只基金今年以来总回报介于10%-20%之间。

从目前QDII基金的区域配置来看，主要集中在中国香港和美国，其中有74家基金公司的97只QDII基金投资涉及中国香港市场，投资市值合计约为356亿元，占比62.96%；有103只QDII基金投资涉及美国市场，投资市值合计约为163亿元，占比28.87%。

记者注意到，今年以来总回报超过20%的26只QDII基金中，有16只投资于美国市场。在这16只基金中，有11只是跟踪纳斯达克100指数。广发纳斯达克100指数(QDII)排名靠前，今年以来总回报为26.1628%；国内首家跟踪海外指数的国泰纳斯达克100指数 (QDII)也取得不错的成绩，今年以来总回报为23.7294%；大成纳斯达克100指数(QDII)今年以来总回报也达到了22.9497%。

据国泰纳斯达克100指数(QDII)2018年披露的中报显示，今年以来，科技股为代表的美国纳斯达克指数屡创新高，造成纳指持续上涨的主要原因在于投资者质疑全球经济增长前景，全球资金流入美国，并投向快速增长企业的股票，推升了股票价格。以 Facebook、亚马逊、苹果、微软和谷歌母公司 A lphabet 为代表的纳斯达克科技股票，上半年的企业基本面、收入和盈利均表现亮眼，抵消了市场对美国和贸易伙伴之间贸易战不断升级的担忧。

多元化配置分散风险

有业内人士对记者表示，今年A股行情震荡下行，截至目前，上证指数在2700点左右徘徊，投资讲求资产配置，也就是避免将鸡蛋放在同一个篮子里。虽然一些投资者，会配置股票、债券等不同类型的基金来分散风险。

“但放眼全球，我国国内市场还是比较单一的经济体，投资单一经济体分散风险的能力有限。除A股外，还有很多国家和地区有成熟的资本市场。普通投资者可以通过QDII基金参与国际化投资，将现有资产做更全面的配置”该业内人士说。

国金证券王聃聃也在QDII基金专题研究报告中指出，根据金融投资理论，将投资资金分配在尽可能多的关联性比较低的资产上，以此达到充分分散风险的目的。中国大陆和新兴国家市场、发达国家市场等相关系数均很低，仅有0.22~0.32，通过全球化合理的资产配置，选取相关性较低资产进行投资组合，QDII基金可以有效降低A股单一市场风险。

但对于普通投资者来说，投资QDII基金也要注意几点。首先要考虑汇率的波动对投资的影响，因为资金是换成外汇或者被投资国家的货币进行投资的，而基金赎回时实际到账的资金会转换成人民币，如果投资有6%左右的收益，但是汇率损失超过这个数字，那么实际情况还是处于亏损的状态。但从另一方面进行思考，通过QDII基金进行多市场的投资，也能规避一些汇率风险，例如今年人民币兑美元贬值，投资纳斯达克100指数基金的投资者，在上半年不仅享受到了指数的投资收益，也享受了美元升值带来的收益。

其次，QDII基金的赎回时间较长，一般在4-7天左右。如果投资者急需一笔资金需要将QDII基金赎回，那么在时间上要提前做准备。因为QDII基金是在全球市场进行投资，由于时差导致的交易时段不同。这样的话也就决定了它的赎回时间会相对的比一般的基金赎回时间长一些。

最后，QDII基金的管理费和托管费也较其他类型基金略高，因为跨市场投资，交易管理的费用较大。此外，不同国家或地区宏观政策、社会经济环境等因素的变，会导致市场的波动，这也会使得投资该国家或地区的QDII基金产生较大的波动。