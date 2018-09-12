融道网·生菜金融举办四周年发布会

见习记者 罗佳明

2018年9月9日，上海国资背景网贷平台生菜金融“生生不息，财赋未来”四周年庆典在上海红塔大酒店举行，融道网·生菜金融创始人兼董事长周汉表示，短短四年，生菜金融能够成为上海地区乃至全国有影响力的国资系网贷平台，最离不开的是面对诱惑坚持底线的初心和对合规的坚守。

发布会上，融道网·生菜金融副总经理唐亮就国家最新出台的网贷合规检查108条，汇报了生菜金融自查工作进展和落实情况，让在座的每位嘉宾看到生菜金融在合规方面所作的努力。

已经与生菜金融相伴4年的投资人联谊会副会长兼秘书长林德悟表示，“生菜金融是网贷行业为数不多的在创立之初就成立投资人监督管理委员会的平台之一，并真正赋予投资人对平台流程、操作、档案、资金流向等现场检查的权力，正是这种透明度让他和投资人们很放心。

周汉告诉记者，一直以来在国资股东的监督下，生菜金融的经营都是以稳健为主，一些违规业务，如现金贷、校园贷、首付贷、配资贷我们都没有涉足，因此在监管出台之后，我们的合规调整还是比较顺利的。最大的调整，就是之前我们在上海科创投的支持下，整合了上海科创投旗下9家国资担保公司资源，为上海中小微企业提供企业担保贷款，一开始我们单户额度在300万元左右，2014-2016年三年共放款超过10亿元，2016年网贷监管细则出台要求企业贷款单户不能超过100万元，我们就已经开始对超限标进行调整，当时我们的余额约在2个亿左右，至2017年底已经调整至5000万元，至2018年2月超限标已经全部调整为零。