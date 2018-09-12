铃木真的退出中国市场了-长安汽车以1元收购长安铃木50%股份

晨报记者 邬思蓓

9月4日，长安汽车与日本铃木及铃木中国达成协议，根据协议显示，长安汽车以1元人民币收购铃木株式会社及铃木(中国)投资有限公司分别持有的长安铃木40%和10%股权，收购完成后，长安汽车持有长安铃木100%股权。至此从去年开始闹得沸沸扬扬的铃木退市事件终于尘埃落地，而这也标志着铃木汽车正式退出中国市场。

根据公告中显示，长安铃木去年营业收入为676159万元，净利润为-8179万元，而今年1-4月其营业收入仅为184312万元，净利润则-11119万元。经审计，截至今年4月30日，长安铃木的资产总额为453052万元，负债总额为480444万元，净资产为-27392元。根据第三方资产评估公司的资产评估报告显示，长安铃木2018年4月30日作为评估基准日，采用资产基础法评估其资产总价值为-9139.27万元，本次股权转让标的为长安铃木50%股权，长安汽车和日本铃木及铃木中国经过协商后同意以人民币1元为此次股权转让款。

对于本次收购长安汽车表示：“公司收购长安铃木股权符合长安汽车的战略诉求，一方面长安铃木资产质量良好，厂房生产线等设备较为完善，剩余产能可作为重庆境地产能的补充，另一方面，收购长安铃木股份有利于长安铃木员工及相关方的稳定。”而根据公开资料显示，长安铃木在重庆拥有两座工厂及3400名员工，两座工厂计划年产能为35万辆。

从去年下半年开始，关于铃木无心经营中国市场，决定将战略重心放在印度市场的传言便开始流出，由于有2012年全面退出北美市场的先例，因此此次铃木退出中国可以说是早有预兆，根据长安铃木近些年的销量数据显示，2015年其在华销量为 120,175辆，2016年销量为115,330辆，而2017年销量仅为83,896辆，同比下滑27.3%。逐渐萎缩的中国市场让这家主要设计生产小型车的日本车企逐年失去竞争力，反观印度市场67万辆的销量，铃木战略重心转移一定程度上是趋势所动。完成股权收购后，长安铃木将通过获得授权继续引入铃木新产品。而长安汽车总裁朱华荣也表示，在前合约尚未解除之前，不会更改企业名称。

据悉此次股权交割将于今年12月31日前完成。虽然说铃木的油耗表现以及做工在消费者心中还是有不错的口碑，并且在产品上，铃木维特拉、骁途等车型的性能还是相当不错的，但是无奈的是产品迭代过慢，产品售价偏高等问题严重影响了其销量的提升。此次长安汽车收购长安铃木也存在不少机会，毕竟铃木多年的造车经验和技术积累依然值得学习。长安汽车能够整合相关资源，为我所用，或许也能够给长安铃木带来新的活力。

长安铃木从合资开始到现在已经共同经历了25年的风风雨雨，而在这段时间内长安铃木也曾获得不错的成绩，其中在2011年的销量曾达到顶峰的22万辆，而随后期销量开始逐步下滑，2017年其销量为8.6万辆，同比下滑了25%。今年前7个月，长安铃木累计销量仅为26221辆，相比去年同期下滑了47.3%。如此惨淡的销量，成为铃木退出中国的主要原因。

当前来看，铃木汽车退出中国可以说是战略性的撤退，而在此之前铃木也已经有过先例，在2012年美国铃木就已经宣布破产。之后，铃木安心的巩固印度、东南亚以及日本本土市场，也并非是件坏事。不过铃木在中国市场的遭遇的尴尬境地，也给不少中国品牌敲响了警钟。铃木当初在国内被誉为“小车之王”。不过随着人们的消费升级以及对于产品颜值、科技配置等方面的需求提升，铃木专注的小型车战略很难在国内获取更多的市场。