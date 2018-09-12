2018齐鲁秋季车展与“新能源·新汽车”主题论坛在济同期举行-车界大咖共话新能源

9月6日，2018齐鲁秋季车展与由齐鲁晚报主办的“新能源·新汽车”主题论坛在济南同步启幕。车展现场人头攒动，在高新国际会展中心，众多热销汽车品牌扎堆亮相。

与此同时，论坛现场，与会嘉宾一致认为，随着行业环境的不断优化，科技短板的持续完善，新能源汽车有望迎来一轮爆发式增长。

“新能源是汽车行业增长的核心推动力，目前中国新能源汽车的份额达到世界50%以上，在一到六月份同比增长速度更是达到了100%以上”，论坛现场，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树在主题演讲中，以大量客观详实的数据，对2018前三季中国新能源市场进行详尽分析。“发展新能源车有极其重要的意义，不仅可以促进汽车行业高增长，还对整个产业链有巨大拉动效应。”

作为中国新能源汽车行业的佼佼者，北汽新能源也现场分享了他们的经验和以及未来的布局规划。“罗马也不是一天建成的，还是要一步一步走好”，北汽新能源党委副书记、新闻发言人连庆锋表示，中国新能源汽车市场的发展分为三个阶段，最终决胜燃油车。

在分论坛环节，媒体代表和从业者各抒己见，对新能源汽车发展以及传统汽车如何应对挑战发表了各自的看法，并对产品升级以及行业可持续发展提出了宝贵意见。与会嘉宾一致认为，随着行业环境的不断优化，科技短板的持续完善，新能源汽车在接下来的一段时间内，有望迎来一轮爆发式增长。

重庆晚报汽车部主任潘峰则认为，目前新能源汽车市场准入门槛太低，加上风险资本的投入，让很多人误以为新能源汽车就是电机、电池加电控，这实际上是对消费者不负责任的表现，政府部门应加强对市场的管控，制定出行业的准入机制，技术领先的新能源汽车企业应当提高行业门槛。

光头侃车创始人吴磊认为，车企在技术方面的提升、新能源车价格的制定以及政府在配套设施建设、补贴政策方面，都将成为影响消费者购车的因素，消费者认可才是检验新能源车市场的根本。

齐鲁晚报副总经理韩亮先生为本次论坛做总结陈词：山东在中国汽车市场上具有举足轻重的地位，素有“得山东者得天下”的说法，随着新能源汽车的兴起，山东汽车市场面临新能源车的冲击与挑战，在巨大的变局之下，了解市场动向，是对齐鲁车展也是对山东车市的巨大提升，只有通过碰撞，看清未来，我们才能走得更远。 （焦坚英）