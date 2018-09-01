2018盐城绿色智慧能源大会成功举办 -东风悦达起亚描绘绿色出行新前景

为更好地践行能源生产与消费革命，通过智慧能源带动新模式、新技术、新业态，推动盐城乃至江苏绿色智慧能源产业发展，2018盐城绿色智慧能源大会于9月6日至7日在江苏盐城盛大召开。

大会由中国能源研究会指导，江苏省发改委和盐城市政府联合主办，以“创新、绿色、智慧、共享”为主题。东风悦达起亚汽车有限公司董事长王连春应邀出席大会，东风悦达起亚在大会电动车及储能论坛上发表了主题演讲。

2018盐城绿色智慧能源大会举办了5场分论坛，涉及绿色智慧能源主要产业链，主题包括智慧电网、海上风电发展及产业链、光伏产业发展、电动车及储能、燃气产业发展等。东风悦达起亚作为立足盐城的主流汽车品牌，以及中国新能源汽车领域的先行者之一，在电动车及储能论坛上发表了关于“氢燃料电池汽车的技术发展路径”的主题演讲。连接移动出行、自由移动出行、绿色移动出行是未来出行的三大方向。韩国现代起亚汽车集团在氢燃料汽车技术研发方面取得了很大的进步，上半年投入量产的新一代氢燃料电动汽车NEXO可实现750km的续航里程。作为新能源汽车销量排名第二的全球车企，到2025年计划推出38款电动车。

新能源汽车不仅是中国汽车产业转型升级、也体现了绿色智慧能源给人类出行方式和社会生活所带来的改变。作为汽车生产制造者、城市交通参与者，未来东风悦达起亚将在新能源汽车领域持续创新，为中国消费者创造精彩汽车生活，助力盐城绿色智慧能源城市建设，为中国经济社会可持续发展做出更大贡献。 （刘淑清）