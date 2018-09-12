阿尔法·罗密欧携手品牌大使杨洋 探索速度信仰

敢当“实力派”，不止拥有实力，更要不断挑战，永不止步。俊美的样貌向来不是独往，更要与强劲实力同行。当“实力派”遇上“实力派”，会迸发出怎样的火焰呢？阿尔法·罗密欧携手中国区首位品牌大使，新一代优质青年演员——杨洋，共同呈上了一份最好的答卷。

作为新一代优质青年演员的代表，杨洋以引人注目的俊美相貌赢得了无数粉丝的青睐，正如源自意大利的百年豪华运动汽车品牌阿尔法·罗密欧一样，孕育出乔治亚罗、扎嘉托等无数设计大师，以独树一帜的意式设计屹立车坛：百年经典的三叶式前脸设计、富有张力并彰显意式美学的侧腰线、豪华运动轿跑一体式扰流板等经典设计，无不令人一见倾心。

“也许你能看见我，但永远无法追上我的速度”，杨洋在携手阿尔法·罗密欧拍摄的品牌大片《不破·不立》中如是说。在杨洋看来，在不同角色中不断磨练自己的演技，在演绎中成就角色并超越自己，是作为一名好演员的必备修养，同样，具备同级最强实力的阿尔法·罗密欧更以竞速为信仰，以赛道为舞台，用576次冠军光环和难以超越的激情时速演绎着“赛道之王”的传奇角色。对性能的追求以及无惧赛道的精神是一台极致好车的终极修炼，以此为初心，优质青年演员杨洋携手激情纯粹的阿尔法·罗密欧，不惧时光考验，以破立之道上演了一出追光逐影的精彩好戏。（刘淑清）