9万-12万元 东风启辰T60正式启动预售

好玩刺激的无趣治疗室、多巴胺迸发的醒脑游戏厅、让人脑洞大开的未来生活区……在成都科技地标中国西部国际博览城，一场趣味盎然的科技嘉年华正在上演。然而，这次科技盛宴的主角并非任何一款科技类产品，而是来自汽车界的智能科技出行新装备——东风启辰T60。

9月6日，东风启辰用这场让人耳目一新的科技盛宴，展现了焕然一新的品牌形象，也正式拉开了东风启辰品牌升级的序幕。全新品牌升级的代表力作——东风启辰T60正式亮相，即日起在全国范围内启动预售，预售价格为9万-12万元，为追求智趣的新生代消费者提供品智用车选择。

作为东风启辰全新品牌口号的代表之作，东风启辰T60定位高品质智趣SUV，聚焦新生代智活族需求打造，兼备优秀大脑和强健体魄。尤其值得一提的是，东风启辰T60是国内首款实现车家互控的SUV，把汽车和生活场景融合在一起，让生活场景的切换更加流畅更加便捷。

东风启辰T60的轴距达到2640mm，车身尺寸为4412×1820×1679mm，带来越级空间享受。此外，东风启辰T60拥有值得信赖的合资品质，其搭载全新升级的HR161.6L全铝发动机+全新调校的XTRONIC CVT无级变速器，让驾驶激情一触即发。

东风启辰T60还拥有八项同级独有的产品优势配置，包括智能家居控制功能、10+8英寸大尺寸智能双屏交互功能、FEB预碰撞智能刹车辅助系统、BSW 变道盲区预警系统、LDW 车道偏离预警系统、3D AVM全景式监控影像系统、DVR智能行车记录仪以及极具科技感的“星航”造型设计。

在预售期间，订购东风启辰T60的用户可享受“特享黑科技”、“特享0利率”、“特享终身质保”三重特惠。“特享黑科技”可获得专属智能家居大礼包、专属黑科技液晶智能钥匙，以及赠送无限流量大礼包，包括2年音乐包+10年基础服务，畅享智趣科技。（焦坚英）