品智生活 趣动由我-东风启辰“中国汽车大脑战队”再升级

今年是启辰品牌推出的第八个年头,而在启辰品牌8周年之际，东风启辰推出全新品牌口号“品智生活，趣动由我”，在品质的基盘上，顺时代而智，让消费者不仅有品智生活，更能活出生活趣味。从“阅世界 悦中国”到“多彩生活 触手可及”，到“匠心匠品 与你同行”再到如今的“品智生活 趣动由我”，彰显了启辰已具备科技、新鲜、活力、品味四大元素，并打造高品质与智能互联价值标签，为消费者提供智趣的产品与服务。

据了解，在今年上半年车市增速放缓、车企面临更大的竞争压力环境下，东风启辰通过“中国汽车大脑”产品战队布局，包括启辰D60、启辰T70和启辰T90等核心车型的持续热销，推动了东风启辰今年上半年销量的强劲增长，1-8月累计批发销售86802辆，同比增长8.9%，终端销量90260辆，同比增长10.9%，用坚实的品牌实力在动荡的市场中站稳了脚跟。其中，智联车型尤为抢眼，东风启辰首款智联轿车D60车联网销量占比96%，开通率高达85%，成为中国智联汽车的领跑者。

在“新四化”环境下，东风启辰用“智联”为品牌发展找到了突破口。接下来东风启辰将与更多互联网服务商进行跨界融合，为用户带来更加精彩的汽车智联生活：东风启辰与科大讯飞签署战略合作协议，展开深度合作，以保证启辰智能语音助理在行业中处领先地位及智能语音新技术的“首发优势”；未来，东风启辰还将通过OTA空中升级技术，保持每年1-2次更新的频率，持续向新老用户推送更多的魅力服务。

在产品布局上，回顾2017年11月，高品质智联轿车D60上市，首次搭载配备多项高端智联科技的智能互联系统，开启了东风启辰车联网2.0时代；顺应市场需求趋势，2018年，启辰在SUV战略迈出重要的一步，推出启辰T60，不断完善SUV阵容，全面强化品牌在自主市场竞争力。

如果说启辰D60让东风启辰成为中国智联汽车领域的先行者，那么启辰T60的到来，将借助它构筑更完善的“中国汽车大脑”战队，为用户带来自信和W ow Feeling的欣喜移动体验，助力东风启辰成为“主流高价值中国汽车品牌”。

如今，历经8年成长的东风启辰，通过在现款车型上以智能互联为核心突破点，持续提升产品价值——同时在品牌升级的过程中，通过全新智趣科技、全新造型设计、全新车型导入以及全新的渠道形象和终端体验不断深化品牌魅力基因。

此外，在营销体验方面，今年上半年，东风启辰开展了“中国汽车大脑挑战赛”、“中国汽车大脑之智趣体验营”、“启辰T90一起趣玩”等活动，围绕“中国汽车大脑”智联优势，打造集传播、潜客渗透、保客体验为一体的高质地推，有效提升来店量，提升品牌知名度。

8年栉风沐雨，8年砥砺前行，在新一轮的全球产业变革浪潮中，东风启辰不忘初心，以“高品质+智趣科技”成就了独特的品牌魅力。并在智联技术创新和营销突破上，形成了“智联车型高占比”的现象，为行业提供了产品新价值范本。未来，东风启辰将继续以“自主主流市场的高价值商品提供者”为奋斗目标，紧抓产业发展和消费升级契机，继续推动启辰的品牌进化之路，实现跨越式发展！（焦坚英）