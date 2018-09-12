人生的第一款车-斯柯达柯米克选购攻略

近些年斯柯达在SUV车型领域不断带来了很多新产品，但是在入门紧凑级SUV市场上一直就是个空白，为了很好地填补这个空缺，斯柯达在2018年的夏天为我们带来了全新的“柯米克”车型，那么这款全新紧凑级SUV实力如何?选购这款车又该注意些什么细节呢?且听如下分解。

外形年轻时尚 空间表现优秀

在外形设计上柯米克采用了更为年轻且时尚的设计元素，但还是一部分延续了家族车型的设计理念，这款颜色为主打的“自由蓝”色，相比其他颜色更具有活力，相信这也是很多都市年轻人的上选。柯米克在内饰的造型上更多采用了偏运动风格的设计理念，但依然还是延续了一部分家族式的造型。在功能配置上丝毫不逊色于同级别竞争对手，所以这也是它比较具有竞争力的一点。

柯米克在空间方面的表现个人认为还是非常优秀的，从前排到后备箱很好地展现了SUV车型的优势，完全可以满足5口人家庭的用车使用需求。在舒适性方面的表现同样也很优秀，前排座椅是运动一体式的，角度非常符合亚洲人的人体工学设计，而且前后排座椅都很舒适；整体软硬适中，像我这种坐在后排就习惯晕车的人，这次丝毫没有出现一点晕车的迹象，这足以看出斯柯达在此方面的设计确实用了心。

柯米克的4款车型哪款更适合你

作为一款德系都市SUV，柯米克不仅有精湛的品质，还全系配备颇受年轻消费者青睐的智随在线互联系统。结合10.99万-13.09万元的售价，以及0利率信贷政策、V IP车险礼遇等轻松购车方案，柯米克的性价比很高。那柯米克的4款车型，哪款更适合你？

1.5L手动标准版：空间表现亮眼，标配七项实用功能，入门车型也配备八吋中控大屏

空间一直以来都是斯柯达品牌车型的“优势特长”，这一亮点在柯米克上也得到了充分体现。其1.5L手动标准版车型的长、宽、高分别为：4390mm、1781mm、1593mm，轴距长达2610mm，即使多人出行也能享受宽敞的驾乘空间。在同价格区间合资SUV细分市场中，柯米克空间优势明显。此外，1.5L手动标准版车型还提供8英寸多功能导航娱乐系统、前排一体式运动座椅、倒车后视影像系统、三幅运动型多功能方向盘、LED日间行车灯、探索之眼透镜前大灯、前后排12V电源七项实用装备。

值得一提的是，作为入门车款，柯米克的1.5L手动标准版就配备有斯柯达品牌全新开发的智随在线互联系统。该系统支持苹果Carp lay、百度Carlife以及M irrorlink三大主流平台，将智能手机和车载系统有效连接。它还装备了科大讯飞A I云助手，并提供车牌限行导航、实时路况导航、实时天气显示、兴趣点推送等丰富、智慧又实用的功能。

1.5L手自一体标准版：好开又省油，ESP车身电子稳定、HHC坡道辅助、TPMS胎压监测一应俱全

对于偏好自动挡车型的消费者而言，柯米克的1.5L手自一体标准版不仅带来轻松的驾控体验，配合Start-Stop发动机启停系统，其百公里综合工况油耗仅为6.0L，好开又省油。

万里挑一的优选底盘匹配方案，造就了柯米克高刚性和轻量化的优点，也完美融合了优异的抗侧倾和抓地性能。不仅如此，柯米克还配备有C-EPS电动助力转向和随速可变助力，即使新手也能从容应对都市驾驶中的各种挑战。此外，柯米克的1.5L手自一体标准版车型，还拥有诸如ESP车身电子稳定、TPM S胎压监测系统、HHC坡道辅助系统等多项实用的安全、驾驶辅助配置，让你的驾控体验更安心、更轻松。

1.5L舒适版：优选“种子选手”，配置丰富，成就高性价比顶配德系都市SUV

1.5L舒适版车型更是实力不凡，凭借出众的综合产品力，一经推出就赢得了许多消费者的垂青。

以柯米克1.5L手自一体舒适版为例，它不仅拥有出色的车身尺寸、精湛的德系工艺品质、可圈可点的驾控油耗表现。在配置方面，除了全系标配的智随在线互联系统、倒车后视影像系统及8吋大显示屏等，该款车型还提供双层电动防夹天窗、车顶行李架、17吋劲炫拼色精车轮毂、全自动空调、全时智能光感应系统、雨量感应智能控制系统、定速巡航、PDC数字式倒车雷达、免钥匙一键启动等丰富的配置，结合其13.09万官方指导价，柯米克1.5L手自一体舒适版从众多合资SUV车型中脱颖而出。

爱好手动挡车型的消费者还有柯米克1.5L手动舒适版可选择，在配置方面与1.5L手自一体舒适版保持一致，官方指导价为12.09万元。 （焦坚英）