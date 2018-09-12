一汽马自达解密营销致胜核心“配方”

金秋将至，巴蜀生辉，2018年的成都车展为今年中国车市又掀一波新车热潮。众多车界热点中，一汽马自达携“CX-4 蓝天品位升级版”与“品质生活提升计划”亮相，并就上半年优异的市场表现，向行业揭秘近两年成效卓著的价值营销战略核心内容。

今年上半年，在车市渐入萧条的背景下，一汽马自达没有随行就市或裹足不前，而是凭借坚持价值营销的“内功”，取得了理想的市场状态。一汽马自达常务副总经理郭德强在成都车展期间，向外界公布了多项抢眼的数据表现：上半年销量达到58743台，半年目标完成率达到100.8%，名列合资品牌前五名。

郭德强认为，做企业应该像做百年老店一样，坚持走自己的路，不被销量起伏、价格涨跌所左右。不疾不徐、稳扎稳打，在大势走弱的环境下，难能可贵地不一味追求销量，而是着力于去库存，依然让销售体系保持活力。截至7月底，一汽马自达销售体系绝大部分经销商始终保持盈利状态，且盈利面较年初提升了5%；库存指数仅为1.0-1.2，远低于行业2.0的平均水平，这两个成绩让经销商更加稳定和充满信心。这些都是众多合资品牌甚至豪华品牌难以做到的成绩。

价值营销让一汽马自达在市场竞争中获得了取胜的差异性优势，然而没有永恒的优势，只有不断深化核心理念，让战略变成可落地执行的战术，并加速战略不断升级，才能在竞争中持续保持领先一步。

本次成都车展上市的“CX-4蓝天品位升级版”，正是为了满足用户对车辆配置、功能等品位层面不断提高的需求，产品再升级，价值进一步提升；而由一汽马自达行业首创的“品质生活提升计划”，从8月开始为购车用户提供满足高品质生活需求的小米智能科技优品和安全出行计划等衍生价值，让汽车生活与科技品质生活完美融合，同样提升了综合价值。

（刘淑清）