11.58万元起 首款合资互联网SUV云逸正式预售

合资品牌首款互联网 SUV、“因你不同”的品牌主张、东风雪铁龙最年轻的车型，个性化定制、互联网+……当这些融合在一起时，呈现给大家的是一次“新零售”的创新尝试、一场专属于年轻人的线上派对、一次诚意满满的预售。

8月31日，第二十一届成都车展，备受关注的东风雪铁龙SUV云逸正式开启预售。发布会现场全价值链拥抱数字化、互联网人车生活场景、电商平台的众创众筹模式……一顿骚操作的背后，是基于互联网大数据、柔性化定制等前沿技术，以及产业链深度整合的支撑，当然更少不了东风雪铁龙全面贯彻“因你不同”品牌主张的大胆与创新。

既然是专属年轻人的车，当然就得按着年轻人喜欢和习惯的方式来。还有什么能比自己亲手创造一辆车更炫酷的？针对云逸的预售，东风雪铁龙在8月24日携手阿里专门开启了互联网众创活动。在线上平台，你只需要手指滑动点击几下，就能亲自搭配时尚的颜色、高科技的配置、炫酷的定制装备，设计并创造自己的理想之车。最终，通过云逸众创活动互联网在线收集的大数据，大量的原创车型分析，集万千网友的智慧和爱好，“创造”出了东风雪铁龙云逸天猫专属定制款车型——智云版。在更加充分地表达和满足消费者个性化需求的同时，东风雪铁龙云逸也充分利用互联网给予了消费者所期望的更好的产品和服务体验。

同时，在本次发布会上，东风雪铁龙公布了云逸天猫专属定制款车型——智云版价格为14.38万元；并公布云逸预售入门价为11.58万元。

（邬思蓓）