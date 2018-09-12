“奥斯卡获奖音乐大赏·电影交响音乐会”明揭幕新乐季-在“新妆”东艺，遇见未来

晨报记者 殷 茵

在经历了开业13年来的首次大修后，换妆一新的东方艺术中心将于明晚以 “奥斯卡获奖音乐大赏·电影交响音乐会”，拉开2018/19演出季的大幕。在新的演出季中，118台158场精彩演出将融合交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、话剧等多种艺术形式，带领观众在艺术的世界里“遇见未来”。

音响优化升级

迎接全球名家名团

在两个阶段、三个多月的大修后，东艺三个演出厅的3306个座椅、3000平方米地板悉数换新，音响系统和控制系统也全部升级，原本音乐厅声场分布不均的情况得到很大程度的改善。此外，还对歌剧厅舞台两侧的主扩与环绕音响进行了优化。

明晚，曾获奥斯卡最佳电影配乐和最佳音乐的《英国病人》将率先登场，在凄美而深情、神秘且沧桑的音乐中，观众可以听到巴洛克音乐、阿拉伯音乐等元素，更有匈牙利民谣、爵士等神来之笔；而拿下奥斯最佳原创音乐等一众音乐奖项的《泰坦尼克号》也将紧随其后登场。

新演出季中，一系列高水准音乐家和室内乐团将继续造访东艺——小提琴女神安妮-索菲·穆特将与波兰华沙交响乐团奏响德沃夏克的作品；法国国家交响乐团将与俄国钢琴家尼科莱·卢冈斯基于11月联袂演出。从未来过东艺的意大利圣切契利亚交响乐团将在著名指挥帕帕诺的带领下来访。为纪念中美建交40年，费城交响乐团将奏响《红旗颂》。此外，维也纳爱乐乐团携手钢琴家郎朗，芝加哥交响乐团搭档指挥家里卡多·穆蒂，莱比锡布商大厦管弦乐团由尼尔森斯执棒，也将轮番登场。

为了吸引更多年轻人走进剧场，新演出季中加入了不少跨界演出：“美声男伶”“神秘园”将上演音乐会，美国红粉马天尼乐队将带来融合古典、爵士、流行乐等的“音乐鸡尾酒”。

探索剧场可能

推进“艺术+”战略合作

新演出季中，戏曲戏剧的亮点也不少：上海沪剧院《敦煌女儿》由茅善玉主演，讲述了樊锦诗研究敦煌50年的经历；浙江小百花越剧团的《春香传》加入了热情洋溢的朝鲜长鼓舞；张军主演的昆曲《我，哈姆雷特》，用汤显祖的传世语汇为这部名剧编写了“东方版本”。上海昆剧团年逾古稀的国宝级艺术家梁谷音将主演《潘金莲》。著名主持人周涛跨界主演的话剧《情书》、华语戏剧大师赖声川执导的《北京人》、台湾大开剧团《金花喜事》等也将先后登台。舞蹈方面，中央芭蕾舞团打造的《敦煌》将以中国舞、民族民间舞结合的方式，弘扬传统文化精神；从乌克兰走向世界的马拉霍夫也将领衔主演欧洲芭蕾明星GALA。林怀民和云门舞集是东艺的常客，这次他们带来的是《白水》和《微尘》，同时，汇集台湾民间的唱咒、古谣与庙会等元素的云门2作品《十三声》也将一展当代舞蹈的魅力。

除了硬件大幅升级，东艺还将探索剧场的更多可能。去年，东艺与上海科技馆战略合作，成功打造“艺术+科技”项目。今年将继续推进“艺术+”系列战略合作，一方面将于近期与多家媒体展开“艺术+媒体”战略合作，另一方面新设艺术教育部，力推“艺术+教育”新模块，将开设《东方城市之光》和《青年中国说》两大讲座体系，力邀各界艺术领袖加盟东艺讲堂。