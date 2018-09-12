著名评书艺术家单田芳昨因病去逝，享年八十四岁-欲知后事如何，再无下回分解

晨报记者 邱俪华

北京单田芳文化传播有限公司经理肖建陆昨天下午向媒体确认，著名评书艺术家单田芳于9月11日下午3时30分因病在中日友好医院去逝，享年84岁。随后，单田芳文化传播方面透过媒体发布讣告，并公布告别仪式将于9月15日上午在北京八宝山殡仪馆举行。

单田芳，1934年出生于天津，1953年高中毕业后考入东北大学，但因故退学。后拜李庆海为师，走上了说书之路。1955年参加鞍山市曲艺团，并在此崭露头角。之后，单田芳曾因故暂别舞台。1979年5月1日，单田芳重返书坛，艺术重焕新生。1995年，单田芳成立北京单田芳艺术传播有限责任公司，开评书艺术走向市场的先河。2000年，单田芳罹患胃癌，接受手术治疗后，仍不放弃评书事业，继续创作并录制了后续的20余部电视和广播评书作品。2004年，单田芳被北京曲艺家协会特聘为名誉主席。2007年1月26日，单田芳宣布收山，《老店风云》是其收山之作。2010年7月，单田芳复出，录制了现代电视立体评书《羊神》。同年，单田芳被评为国家级非物质文化遗产代表性继承人，并于2012年荣获中国曲艺牡丹奖终身成就奖。

单田芳博采众长，勇于创新，形成了独特的“单式风格”。从艺六十余年来，单田芳共录制了广播和电视评书110余部，共计10000余集，演播内容包罗万象，纵横古今，既有脍炙人口的传统评书《隋唐演义》《大明英烈》《三侠五义》《白眉大侠》等等，又有根据研究创作的历史演义评书《百年风云》《乱世枭雄》等作品。