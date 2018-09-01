生前曾接受《新闻晨报》记者专访-单田芳：曾经还想当个“读报人”

晨报记者 邱俪华

晚年的单田芳保持着几十年如一日的生活习惯，早晨5点就起床，他说这时他的精神最好，先沏杯茶，静思一天要做的事，然后读书、吃早点，接着就是准备评书段子，下午则几乎都是外面的活动。忙碌的生活，让他无暇思考该怎样养生、保健，“顺其自然不强求”成了他的习惯用语。

这个习惯，在他2005年1月接受《新闻晨报》专访时得到了印证。年逾古稀的老先生精神头十足，当时还传出他有望出任“社会与法”频道节目主持人。他说，做个读报人是他一直的想法。

最爱《有报天天读》

采访前跟单老先生约时间，他定在了早上8点。电话打过去，听到单老先生熟悉的声音：“不好意思把时间定得这么早，我习惯早起，说评书的早上要练功吊嗓子，20岁起我就没睡过懒觉了。”其实每天早起除了练功，单老先生还有另一桩“大事”要办——听新闻、看新闻，“央视的《第一时间》、凤凰台的新闻，是我每天必修的功课。”

他特别喜欢《有报天天读》，“以前看国外的脱口秀节目，主持人谈话形式灵活，当时就遗憾咱们怎么没有类似的节目，直到看到了《有报天天读》。”单老先生说，自从看到凤凰台后，《有报天天读》就成了他每天都要见上一面的好朋友。

说书人读报自古就有

当年采访中记者能够感觉到，对于没能说成新闻，单老先生还是心存遗憾的。他告诉记者，其实说书人读报早在半个多世纪前就有了。

“1948年左右，我那时还是个10多岁的孩子，沈阳、长春的说书人里就出现了一群特殊的人——说报人。那时的老百姓大多不识字，而大家又特别想知道每天发生了什么，所以愿意花钱听别人说。”单老先生说，当时的说报人在面前放一摞报纸，对着下面的人就开说“几号几号发生了什么事，造成了什么影响”，下面听的人还会提问，场面有点像现在的新闻发布会。这些说报人讲新闻时还会插入一些有趣的故事，让大家哈哈一乐。

虽然后来读报节目暂时搁浅，但单老先生对于“读报人”还是有自己的想法。他说，自己如果读报，肯定会扯开了去说，尤其会扯上自己的老本行，比如“古代某朝某代也曾发生过类似事情……”他说：“我会把新闻零碎了说，加入很多材料。说新闻的人就是要让更多的人明白时事，所以这和说评书还是大同小异的。”

不惧争议开拓评书题材

除了想说新闻，老先生晚年还在不断尝试新鲜事物，2010年他的复出之作、电视评书《羊神》在艺术人文频道与上海观众见面。这部评书是其首次尝试商业题材，在当时还引发了不小的“争议”。以往一提单田芳的评书，大家就会想到“金戈铁马”的大场面，这次单老一反常态录制了一部现代商业题材的作品，让人颇感意外。《羊神》出品方曾表示，2007年之前单老对现代商业评书确实一直有芥蒂之心，直到真正接触了记载一个百年老字号发展史的报告文学《羊行天下》之后，才大胆录制了生平第一部涉及现实题材的评书《羊神》。

当有人质疑单老涉猎商业题材会不会被观众认为是为企业做广告时，单老颇为坦荡：“之前我也反复琢磨过这件事，但我认为只要认真看了评书的人，不会有这种非议。因为我是在讲述一个成功企业如何营销，企业家如何运用他们的智慧走向成功的故事，对每个人都有启发和借鉴性，可以引导大家一起走向成功。”单老还透露，自己还特别拿这部作品教育儿子，鼓励儿子学习其中的品牌运作手法。