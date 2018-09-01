中超联赛本周末重燃战火 吴金贵谈球队规划-“着力培养年轻球员”

晨报记者 甘慧

经过两周的间歇期后，中超联赛将在本周末重燃战火，申花本轮的对手是江苏苏宁。谈到接下去的比赛，主教练吴金贵表示，接下去每场比赛都会安排三四名年轻队员上场，余下的9场比赛，会力争拿下四五场比赛的胜利。

随着天气的变化，申花的训练时间有所调整，现在安排在中午11点训练。而前几天，球队都是一天两练，训练量还非常大。谈到这一阶段的备战准备情况，吴金贵说，“大家能够看到上轮客场对阵恒大的变化，不仅是体现在年轻球员的场上表现，同时技战术方面也发挥得不错，我们现在心态平稳。在这几天的间歇期里，我们也进行了大强度、大运动量的训练，技战术的打法也会更细致一些，会让大家看到队伍有不同的变化，我相信我们球队是一支不会轻易服输的队伍。”

周六与苏宁的比赛，莫雷诺累积黄牌停赛。昨天的公开训练中，登巴巴没有参加全队的合练，而是在另外一片场地上进行单独的康复训练。现在的中超，外援的重要性不言而喻，所以与苏宁一战，申花的整体实力势必会受到一定的影响。吴金贵说，“球队目前的情况，少掉任何队员都会有影响，但是我相信我们会把这种影响降低到最小。”

现在中超联赛还剩最后9轮，球队对于接下去比赛的目标以及年轻队员的使用，都有整体的规划，吴金贵说，“我们目标很清楚，必须要赢下4到5场比赛的胜利。”申花也将继续加大年轻队员的使用力度，“我们平时都会进行沟通，大家也看到这批年轻球员对阵恒大时的表现，也更加坚定教练组对他们的信心，每场一定会让3到4名年轻球员有上场机会。这样才符合俱乐部战略，也是符合中国足球整体的一个战略。”今天，结束曼谷邀请赛的U19国青队中的朱辰杰、周俊辰和刘若钒将返回申花，随申花征战中超至10月初。