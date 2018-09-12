晨报记者 孙俊毅

本周三被列入中国体育彩票足球竞彩项目的赛事包括西班牙国王杯、巴西杯等。

周三002国王杯 13日03:00

萨拉戈萨VS拉科

本场是西班牙国王杯第二轮赛事，采取一场定胜负的形式。两支前西甲老牌劲旅目前都混迹西乙。萨拉戈萨前四轮联赛2胜2平暂列第4，进7球丢2球，但这2个丢球都来自主场。拉科同样2胜2平，进5球丢3球。萨拉戈萨上赛季从西甲降入乙级，双方上一次交手还是在2013/2014赛季，拉科1胜1平。主流机构对本场开平手盘主队中低水，甚至连平半未能让出，萨拉戈萨的主场优势基本被忽视，主胜不易。

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周三003国王杯 13日04:00

特内里费VS加的斯

特内里费前四轮西乙3平1负未尝胜绩，进4球丢5球，排名第16。加的斯则在西乙1胜2平1负列第10名，双方上赛季在西乙交手，两场都踢成平局。主流机构对本场开主让半球中高水，对新赛季状态不佳的特内里费来说不算浅盘。对比上赛季特内里费在联赛中主场让加的斯平半，以及加的斯上一轮西乙面对排名靠前的马洛卡时也只是受让平半超低水，机构此番对特内里费的支持力度强，主胜可搏。

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周三005巴西杯 13日08:45

弗拉门戈VS科林蒂安

本场是巴西杯半决赛。弗拉门戈上轮以总比分2比1淘汰格雷米奥后晋级，科林蒂安则2比0淘汰沙佩科恩斯。弗拉门戈上周末巴甲联赛再次以2比0击败沙佩科恩斯，终止了联赛的两连败，但本赛季弗拉门戈主场成绩可圈可点，暂列联赛主场积分榜首位。科林蒂安最近遭遇两连败，联赛中客场更是四连败。本赛季联赛弗拉门戈在主场1比0小胜科林蒂安，心理优势明显，此次主胜应是十拿九稳。

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