1680元畅游香港、澳门、珠海、广州、桂林、阳朔、长沙、韶山

★9月20日前报名立减100元/人+赠送价值698元3D养生按摩器+价值498元24寸精美旅行拉杆箱 南下特惠旅游包列 庆改革开放40周年 看港珠澳大桥

火车旅行已成为时下中老年人喜爱的旅游方式，它低碳、环保、安全。上周本活动推出后即受到热捧，在短短几天就有近百人报名。

香港电影曾经是内地眺望香港的一个窗口，无论是40、50还是60年代的人，对于维多利亚港、浅水湾、海洋公园相信都不陌生。如今那些出现荧屏上的一个个坐标我们可以亲身去感受体验了！比起香港来，澳门小很多，但故事不少。那述说历史变迁的大三巴牌坊、神秘的妈祖庙、意义深远的莲花广场等，到澳门后你可以真正领略。除香港澳门外，本线路还将前往南方多个城市，其中不乏风景秀丽、名声显赫的地标景点漓江、象鼻山、湘江等，更是一路美食相伴，相信此次港澳桂韶游一定大有收获！

与市场同类专列相比，沪港直通车的优势非常明显。普通专列到达深圳需30多个小时，而且必须从深圳排长队进入香港，车体条件更是有限，每三四节车厢才有一个热水供应区，且是限时供应。沪港直通车则不同，十几个小时就能直达香港九龙，列车车体车况也更优，环境干净明亮、24小时热水供应，还提供电源插座、免费W ifi、衣架等；此外行程也优化得更为合理，火车上住宿只有一去一回2晚，其余均住酒店。不仅如此，行程中城市之间周转列车也从普通列车升级为动车或者高铁。而且铺位可以随意挑选，可以保证中下铺哦。并郑重承诺：绝不强制购物、加点！

活动线路一：空调沪港特快列车香港-澳门-珠海-广州-桂林-阳朔-长沙--韶山9日游

活动报价：上铺 1780元.中铺 2080元.下铺2380元.软卧 2980元

活动线路二：空调沪港特快列车香港-澳门-珠海-广州-桂林-阳朔8日游

活动报价：上铺1580元、中铺1880元、下铺2180元、软卧 2780元

出发日期：9月 16.20日，10月 10.16.22.28日，11月 9.15.19.27日、12月 9.15日

活动线路三：加600元，可升级为港澳品质游，全程无车购，澳门纯玩不进店，香港精选两个购物店，同时香港游玩更多景点，品港式早茶，边乘船看维港夜景，边品尝美食，体验香港多元风情的海滨小镇——赤柱；安排位于香港小西湾的本湾市场，走近香港本地普通民众的生活。珠海、桂林、韶山段行程不变。10月16.28日、11月13日发班

报名地址电话：更多特惠线路 请添加微信号18516221936

1.首都国旅 61425273长安路1138号中房华东大厦10楼J室

2.锦华国旅62286999 汉口路515号汇金大厦1702室（近湖北路）

3.龙旅国旅 18917093301武宁路300弄10号武宁小城商务楼5楼

4.平安国旅 60538788四川北路1318号盛邦国际大厦605室（靠武进路）

24小时咨询报名热线：18516221936王经理(上海各区及崇明皆可报名)L-BJ-CJ00274、

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