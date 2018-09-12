从年薪百万到月薪两三千欧 放弃高薪再度“留洋”闯荡-黄威：再努力一下，不让自己后悔

晨报记者 金昊

大约一年前，曾在2015赛季中超赛场上给人留下深刻印象的中卫黄威，跟申鑫和平解约了。彼时，他已经很久没有踢一线队比赛了，过多的伤病让他始终无法回到2015赛季时的状态，也让他触发了内心深处的那个愿望：去欧洲踢球。

就这样，在韦世豪、唐诗、杨立瑜这些“留洋师弟们”纷纷因为U 23新政回国踢球的时候，“师兄”黄威却再次踏上了追梦的道路。黄威说，他觉得他自己留洋的路还没走完：“我不奢望能追上‘他们’的脚步，但是再努力一下吧，不想让自己后悔。”

“我被他们甩得太远了”

黄威口中的他们，是他效力本菲卡B队时期的队友们——目前效力于曼联的林德洛夫、效力于曼城的B·席尔瓦和效力于尤文图斯的坎塞洛。那时候，黄威和林德洛夫是本菲卡B队的主力中卫组合，后者还是他最好的朋友：“周末休息两天，来回一趟瑞典太远了，他（林德洛夫）就直接住我那儿，我们一块玩儿，圣诞节我就跟他一起去瑞典跟他的家人一起过节，早上起来他妈妈给我们做饭吃。”

事实上，黄威原本也有机会像林德洛夫、B·席尔瓦他们一样先踢上葡超，进而获得更高级别联赛球队的关注。但在2015年初，黄威自己选择让故事向另一个方向发展。

2014年底，在完成保级之后，申鑫选择比其他球队更早地开始备战新赛季，并将葡萄牙海滨城市法鲁作为冬训地的选择。巧合的是，黄威那时也正好在法鲁人效力：“那会儿他们来法鲁集训，两个队踢了热身赛，但我没踢，正好教练安排我休息。但他们看了我之前的比赛，后来郭指导就来问我愿不愿意回国踢踢看。当时申鑫还在中超，是一支很年轻的球队，也很愿意给年轻人机会，加上一诺当时也在队里，他跟我说队里氛围什么的都很不错，我就想着说，出来踢这么多年了，也是时候回国试试看了。”

加盟申鑫第一年，黄威获得了13次出场机会，这算是份不错的成绩单，但后来，黄威在队中的位置随着球队的降级和自己的伤病发生了变化。2016赛季，他只出场7次；2017赛季，他只能跟着预备队踢。

与之相对应的则是林德洛夫正在本菲卡踢得风生水起，甚至已经引起了曼联的关注。“其实去申鑫之前我在法鲁人已经是绝对主力了，那会儿我们队教练对我的评价是：‘再过两年身体强壮一点就是葡超队员了……’”

“羡慕吗？”“羡慕也没用，那会儿我已经被他们甩得太远了。”电话的另一端，黄威的声音有些低沉。“这也是我去年决定出国最重要的原因。说实话，到这会儿了，我没奢望能追上他们，但我觉得自己还行，起码踢葡甲没什么问题。”

“我不想回去，想试试葡超”

让黄威觉得自己“还行”的，是去年在莱雄伊什的经历。

去年7月7日，葡甲莱雄伊什宣布了黄威加盟的消息，这家俱乐部曾经走出过李源一、韦世豪这些目前在国内声名鹊起的年轻人。“刚来的时候，我有半年多没怎么比赛了，加上之前的伤，只能跟着训练，也没比赛踢，挺难熬的。不过那个教练对我真的挺好的，一直鼓励我好好练，说杯赛会给我机会的。”

终于，在一场不怎么重要的葡萄牙杯的比赛里，教练给了黄威一次机会。那场比赛莱雄伊什1∶0获胜，黄威作为主力中卫打满全场，随后他又在几场球队获胜的比赛里出任主力中卫。渐渐地，黄威赢得了教练的信任，球队的首发名单里也总有他的名字。但这一切，却在面对老东家法鲁人的时候戛然而止。那是一场葡萄牙杯的比赛，上半场结束时比分还是1∶1，下半场刚开始5分钟不到，在一次正常的拼抢当中，黄威的大腿后侧肌群突然拉响警报，“之前的全白练了，又是从头开始。等我伤好了回来，教练已经走了，新教练的前几次训练课我又没赶上，后来就踢不上了。”

在职业生涯上升期总是因为伤病错过机遇，黄威有些郁闷，但这也不完全是坏事，起码这些经历让他比别人在面对伤病时显得更从容：“遗憾肯定有，但通过那段时间，我觉得我证明了自己还能踢葡甲，而且也能踢主力，自信心上比刚到葡萄牙的时候好了很多。”

就在他暗自“发狠”准备重头来过的时候，麻烦来了。眼看着黄威已经能踢比赛了而且状态还不错，莱雄伊什高层动了卖人的心思。“我还在休假呢，（俱乐部高层）就给我打电话问我的想法，我就说我不想回去。”

“国内现在环境这么好，真的没考虑过回来？”

“考虑过，这样的环境是个人都会动心。但这应该是我最后一次出国踢球了，我就想试试自己到底能踢到什么份上。既然给我机会的时候我可以在葡甲踢上主力，那么我现在还想试试葡超。”

“一辈子可能就这么一次”

7月28日，黄威正式与葡超球队吉马良斯签约。时隔三年，黄威终究还是实现了踢葡超的愿望，也摆脱了去年每个月连租房子都困难的窘境：“去年，一个月（到手）就一千欧，我租的房子一个月500欧，交了房租基本剩不下什么。”

一名正值当打之年的国内球员每个月只有约8000元人民币的收入，这放在当今的国内足球市场是一件不可想象的事情。不说同年龄、同位置的石柯、贺惯，就连韦世豪、杨立瑜、唐诗这些曾经和他同样有留洋经历的“师弟们”都已经轻松拿到上百万的收入，即便是跟自己过去相比，这个数字也已经是天差地别。

因为合同中的保密条款，黄威没有透露自己在国内时收入的具体数字，“但百万肯定是没问题的”。好在，葡超球员的平均收入相比葡甲还是要好一些，黄威起码不用担心租房的问题了：“合同有保密协议，我不能告诉你具体数字，但是葡超肯定比葡甲强一些，税后两三千欧左右吧。”

一纸合约改善了黄威的生活，却改变不了他比赛机会少的现状。但相比第一次留洋，这一次黄威在面对困难和挑战时，有了更多的依靠：“之前踢球的时候在这边认识了不少葡萄牙的朋友，偶尔大家也会见面聊聊，也谈了女朋友了，朋友介绍的，她在欧洲留学，一个月可以见一两次这样。”更让他觉得开心的是，队里有同样来自中国的队友——单欢欢，平时没事的时候两人也会约着一起出去吃个饭聊聊天，“出口转内销”的观点也曾出现在他们的聊天当中。

黄威并不认同这个说法：“选择出国来踢球的，最起码肯定是想来提高一下足球水平。真有机会能往上走，谁会回去啊，踢高水平联赛的机会可能一辈子就这么一次，这不是钱能解决的问题。如果真的在国外没法往上走了，当然也可以选择回国，我们这行是吃青春饭的，在国外不可能再往上踢了，回国多赚点我觉得这很正常。”

“那你呢？”“现在有机会继续在这边踢，所以暂时不会去想，顺其自然吧。最要感谢的是我的家人，他们说现在也不用我养家，而且之前我的经历已经证明了我能踢，所以他们很支持我继续踢下去。”