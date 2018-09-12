人民日报人民要论：经济全球化潮流不可阻挡

经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果，为世界经济增长提供了强劲动力，促进了商品和资本流动、科技和文明进步、各国人民交往。然而，2008年国际金融危机以来，一些国家政策内顾倾向加重，保护主义抬头，逆全球化思潮暗流涌动。特别是今年以来，美国罔顾国际规则，违背世界贸易组织基本精神和原则，采取单边主义做法，发起针对中国等国家的贸易战，破坏了国际贸易关系和经济秩序，是一种逆全球化举动。自由贸易是世界经济发展和各国合作共赢的必然要求，以其为核心的经济全球化是不可阻挡的时代潮流，符合世界各国共同利益。作为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国和第一大外汇储备国，作为世界和平的建设者、全球发展的贡献者和国际秩序的维护者，中国有责任也有能力应对美国挑起的贸易战，坚决捍卫自由贸易和多边体制，推动经济全球化深入发展。

自由贸易是经济全球化的核心

在现代经济学开山之作《国民财富的性质和原因的研究》中，亚当·斯密提出专业化分工是提高劳动生产率的终极源泉，并研究了专业化分工与自由贸易的关系。之后，大卫·李嘉图提出比较优势原理，奠定了现代贸易理论的基础。当代经济学家则把要素禀赋纳入其中，不断完善基于比较优势原理的贸易理论，形成了赫克歇尔—俄林—萨缪尔森贸易理论，并已载入经济学教科书，成为各国经济学家和政策制定者倡导自由贸易的学理依据。

在漫长的世界经济发展史上，虽然自由贸易理念被广泛接受并转化为具体措施的过程并非一帆风顺，国际贸易发展也经历了起伏，但毋庸置疑的是，当代发达国家的经济发展无一例外得益于国际分工和国际贸易发展。以自由贸易为核心的经济全球化促成了贸易大繁荣、投资大便利、人员大流动、技术大发展，已经成为当今世界不可逆转的时代潮流。在经济全球化的带动下，科技进步日新月异，交通、通信等基础设施快速发展，货物和信息在国际范围的流通成本大幅降低；金融的深入发展使国际范围的融资更加便利，全球资本流动规模日趋扩大；越来越多的国家和地区加大对外开放力度，选择融入世界经济体系与面向国际市场发展经济，大大拓展了国际分工的深度和广度。进入20世纪90年代以来，经济全球化发展迎来了新高潮，全球贸易和外商直接投资以更快速度增长，直到2008年国际金融危机前，世界贸易增长速度都稳定地快于世界经济增长速度。新兴市场国家和发展中国家成为这一轮经济全球化高潮的积极参与者，贸易依存度迅速提升，并在全球产业链中占据了重要地位，分享了经济全球化红利。经济全球化帮助新兴市场国家和发展中国家取得减贫的突出成效，缩小了与发达国家的发展差距。

中国是经济全球化的受益者，更是贡献者。20世纪70年代末，中国开启了波澜壮阔的改革开放伟大征程。1986年，中国向关贸总协定（世界贸易组织的前身）提出恢复创始缔约方地位的申请，并于2001年加入世界贸易组织，全面参与国际分工和经济全球化，逐步发展成为全球供应体系的重要组成部分和“世界工厂”。1978—2016年，中国货物贸易出口和进口总额分别以19.33%和18.12%的年均增速快速增长。1983—2016年，中国实际利用外商直接投资额名义上增长了近136倍，成为举世公认的开放大国。

40年来，中国坚持改革开放不动摇，严格遵循世界贸易组织原则和相关国际规则，积极参与经济全球化和国际分工，把丰富的劳动力资源转化为人口红利，形成了有利于经济增长的劳动力供给、较高储蓄率和投资回报率，促进了资源配置效率提高，显著提升了制造业产品的比较优势和国际竞争力。中国经济持续快速增长，为全球经济稳定增长作出越来越大的贡献。中国同一大批国家联动发展，使全球经济发展更加平衡。中国减贫事业取得巨大成就，使全球经济增长更加包容。中国改革开放持续推进，为开放型世界经济发展提供了重要动力。

美国大范围挑起贸易战使经济全球化遭遇逆风

美国是经济全球化的最大受益者，长期自诩为自由贸易最重要的推动者。但近年来特别是去年以来，它转而不承认自己从自由贸易中获益，而是大讲美国面对着不公平的国际贸易；不再积极推动经济全球化，而是日益成为经济全球化的破坏者。今年，美国对多国加征关税，大范围挑起贸易战，其做法危害世界经济发展。作为世界第一大经济体和经济全球化曾经的主导者，美国转向贸易保护主义，使自由贸易和经济全球化遭遇逆风。

其实在历史上，美国并非一直崇尚自由贸易，而是以长期实行贸易保护主义著称。只是在第二次世界大战之后，美国工业具备了全球竞争力，国际政治经济格局也发生了很大变化，美国才意识到自己有必要也有能力通过自由贸易获益，因而摇身一变成为世人所知的自由贸易倡导者和经济全球化主导者。今天，美国对于自由贸易和经济全球化的态度又发生了逆转，其原因无外乎这三点：一是以打贸易战为威胁获取更大利益，二是为了转嫁其国内矛盾，三是为了维护其经济霸主地位，遏制其他国家发展。

在20世纪80年代和90年代这一轮经济全球化高潮之前，实行计划经济的国家和许多工业化水平较低的发展中国家都没有参与到国际贸易体系之中，国际贸易主要发生在工业化国家之间。国际贸易的各参与方在发展水平及资源禀赋上没有明显差异，因而这个时期的国际贸易并不是典型的依据比较优势原理而是依据规模经济差异进行的，贸易的结果通常也不改变参与国家的生产要素相对回报水平。但20世纪90年代以后，国际贸易则更多地发生在发达国家与发展中国家之间，本质上是前者以充裕的资本要素与后者丰富的劳动力要素进行交换。于是，发达国家资本回报率得到提高而劳动报酬有所降低，发展中国家劳动报酬显著提高而资本回报率有所降低。在美国，以跨国公司为载体的资本所有者从经济全球化中赚得盆满钵满，但同时也出现了劳动力市场两极化和中产阶级规模缩小、收入差距扩大等问题。与此同时，新兴市场国家和一大批发展中国家快速发展，在国际贸易和投资中所占比重大幅上升，推动世界经济格局发生深刻变化。这些情况令美国一些人陷入深深的紧张和焦虑。

实际上，美国国内面临的问题原本可以从经济学中找到答案，通过实施政府再分配政策可以有效解决基于比较优势的国际贸易中劳动报酬降低问题。但由于新自由主义传统作祟，美国执政者不仅没有采取必要的政府再分配措施，反而打算放弃自由贸易原则。在他们看来，通过打贸易战或以打贸易战相威胁逼迫对方作出让步，可以起到榨取更多利益和遏制其他国家发展的双重作用。

11年前，正是由于美国国内政策失误，才导致美国次贷危机并演变成为国际金融危机，严重冲击了世界经济，损害了各国利益。如今，美国又单方面挑起针对多国的贸易战，也会导致许多国家宏观经济波动，加剧市场不稳定预期，诱发货币市场异常反应，伤害各国经济。所以说，美国的贸易保护主义和霸凌做法贻害全球。

自由贸易和经济全球化是不可逆转的大势

虽然美国的贸易保护主义给经济全球化带来严峻挑战，但自由贸易和经济全球化依然是人类社会发展不可逆转的大势。自由贸易和经济全球化既是全球范围生产力高度发展的必然结果，也是当今时代各国经济发展的必由之路。

新兴市场国家和发展中国家已经成为经济全球化的有力推动者。2017年，中等收入和低收入国家的经济总量占世界经济总量的比重达到36.2%，对当年全球GDP增量的贡献率高达54.2%；商品和服务出口总额占世界的比重为30.0%，对世界商品和服务出口增量的贡献率为36.2%。新兴市场国家和发展中国家对经济全球化具有强烈需求，而且成为越来越重要的贡献者，必然会有力推动自由贸易和经济全球化持续深入发展。

贸易保护主义和逆全球化不得人心。诺贝尔经济学奖获得者萨金特指出，对于美国来说，贸易政策的最高决定权在于人民，即厂商、进出口商和消费者等。虽然一些热衷于实行保护主义和逆全球化政策的政治家，以制造业回归、扩大就业、打赢贸易战等说辞短期内可能博取一些民众的支持，但贸易保护主义终究是没有赢家的零和博弈，会造成全球贸易萎缩、全球产业链和价值链遭到破坏，在伤害贸易伙伴的同时也必然伤害到本国企业和劳动者。因此，那些一时被蒙蔽的选民，最终会明白“没有自由贸易就没有共赢，没有共赢也不会有单一赢家”的道理。

经济全球化是不可阻挡的时代潮流，今天要解决的问题是适应和引导好经济全球化，消解经济全球化的负面影响，让它更好惠及各国人民。推动经济全球化健康发展，从国际角度看，既需要建立健全有效治理机制，也需要树立合作共赢的发展理念。从各国内部角度看，需要出台更具包容、普惠、平衡性的经济和社会政策，尤其是完善社会保障政策，以更好融入经济全球化。习近平主席倡导的构建人类命运共同体理念，深刻反映时代潮流，代表人类文明进步方向，有利于推动建设一个开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化。这一理念已被写入联合国多项决议文件，得到世界广泛认同。

坚守底线、保持定力，坚定不移推进改革开放

经济全球化大势和中国改革开放不断深化，决定了中国日益成为经济全球化的积极推动者和重要建设者。当前，中国发展的外部环境发生了明显变化：一是直接面对美国单方面挑起的贸易战，二是作为大型经济体和开放型经济体身处经济全球化遭遇逆风的国际环境。面对这些外部挑战，我们既要牢牢守住底线、积极有效应对，又要保持耐心和定力，坚定不移推进改革开放。

妥善应对贸易摩擦。贸易战没有赢家。我们不主动挑起贸易战，也不热衷于贸易战，但深知一味退让并不能阻止贸易战。面对美国单方面挑起的贸易战，我国的应对策略是符合理论逻辑和国际惯例的，即在始终保持协商与合作大门敞开的同时，针对对方的无理行动予以针锋相对的反制，并将美国单边主义行为诉诸世界贸易组织争端解决机制。我们应保持战略定力，继续按照既定部署和节奏，坚定不移地推进改革开放；与世界各国一道，坚定不移地维护自由贸易原则和多边贸易体制。

持续扩大对外开放。习近平主席指出：“让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流，是不可能的，也是不符合历史潮流的。”今年4月，习近平主席在海南博鳌亚洲论坛上宣布了扩大对外开放的一系列新的重大举措，表明了中国坚定不移推进改革开放的决心。通过推进“一带一路”建设和加强区域经济合作，中国持续推进对外合作多边化与贸易多元化，在继续从对外开放中获得发展动力的同时，也在为维护自由贸易、推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展作出更大贡献。

努力做好自己的事。在外部环境发生明显变化的情况下实现趋利避害，关键是在全面深化改革的前提下做好自己的事。要按照党的十九大的部署，坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻落实新发展理念，持续深化供给侧结构性改革，推动经济高质量发展不断取得新进展，确保中国经济始终立于不败之地。与此同时，还要积极应对从中等偏上收入阶段迈向高收入阶段过程中遇到的成长烦恼，着力转变发展方式、调整经济结构、转换增长动力。面对贸易战的直接和间接冲击，我们要加强社会保障体系建设，织牢社会保障网，发挥好社会政策的托底功能。只要我们阵脚不乱、坚定做好自己的事，就能从容应对国际贸易摩擦和贸易保护主义，中国经济稳中向好的大势就无可动摇。

（作者为中国社会科学院副院长、学部委员）

《 人民日报 》（ 2018年09月12日 07 版）