【来自中国-东盟“两会”的报道】

9月12日，第15届中国-东盟博览会（简称东博会）如期在广西南宁拉开帷幕。

今年正值中国-东盟建立战略伙伴关系15周年，也是东博会举办15周年，恰逢中国改革开放40周年，举办地广西壮族自治区成立60周年。在此背景下举办的第15届东博会，给人们带来更多的期待。

常办常新靠创新

“东博会举办15年来，在中国-东盟合作中发挥着越来越重要的作用，正积极建设成为中国-东盟自贸区升级发展的服务平台、中国-东盟命运共同体多领域交流的公共平台、21世纪海上丝绸之路合作的核心平台。”中国-东盟博览会秘书处秘书长王雷说。

本届东博会，中国和东盟国家领导人将继续高规格出席。主题国柬埔寨首相洪森将第11次出席会议，还首次邀请中国和东盟10国驻东盟秘书处的大使集体出席。

创新，是东博会15载持续发展的秘诀。本届盛会围绕中国-东盟创新年，确定了“共建21世纪海上丝绸之路，构建中国-东盟创新共同体”主题，创新合作成为本届盛会的一大亮点。

本届东博会展览内容将重点突出创新产品。其中，中国商品展区将重点展示人工智能、先进制造、智慧城市、互联网+、创新创业、气象、环保等领域的技术及产品，还特别侧重展示电力转型与智慧能源互联网群以及金融、电子、建材、食包、工程机械等行业创新产品，以“展览+互联网”形式促进产业发展。

扩展东博会“朋友圈”

坦桑尼亚成为第15届东博会特邀合作伙伴。这是海上丝绸之路延长线的非洲国家首次走进东博会。

坦桑尼亚驻华大使姆贝尔瓦·凯鲁基介绍，本届东博会坦桑尼亚将组织20家企业参展，集中展示坦桑尼亚咖啡、茶叶、蜂蜜、香料等特色产品。他表示，期待通过在东博会上的推介，能吸引更多人到坦桑尼亚旅游和投资。

王雷表示，非洲伙伴的参会，是东博会在更广泛合作区域服务“一带一路”的新突破，对于携手构建更加紧密的中非命运共同体，更好地促进海上丝绸之路沿线国家的合作，进一步推进“一带一路”建设具有积极意义。

“南宁渠道”畅通长通

促进中国-东盟经贸交流合作是东博会的重要使命。每一届东博会，承办方都不遗余力提升国内外企业参展参会服务水平，以期不断提升展会的经贸实效。

本届东博会聚集了一批世界500强企业、行业龙头企业、品牌企业、知名民营企业。东盟10国企业踊跃报名参展，柬埔寨加华集团、老挝啤酒、印尼艾达家具集团、马来西亚柏发食品集团、缅甸经济控股集团等知名企业将参展。

在做好企业参展参会预配对的基础上，本届东博会将安排各类经贸活动80场，涉及范围、合作层次、参与的国家和国际组织以及经贸成效都将优于往年。

“论坛内容更接地气，多个论坛不仅有主论坛，而且细化议题，举办分论坛。”王雷说，如中国-东盟信息港论坛，除了在南宁举办主论坛外，还将在桂林、北海等地举办9个分论坛，“南宁渠道”的辐射范围更广，影响力更强。