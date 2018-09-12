大爱无疆！习近平惦念的中俄友谊佳话

9月11日，国家主席习近平抵达俄罗斯符拉迪沃斯托克，应俄总统普京邀请，出席第四届东方经济论坛。图片来源：新华社

央视网消息：应俄罗斯总统普京邀请，9月11日至12日，国家主席习近平赴俄罗斯符拉迪沃斯托克出席第四届东方经济论坛，据《新闻联播》播报，出访期间，习近平与普京共同出席中俄经贸、人文、地方交往等活动。 此次出访，是2018年下半年中俄双边关系的头等大事。它不仅是习近平主席自2013年担任国家主席以来第7次访俄，也是今年年内中俄两国元首的第3次会晤。 今年6月，俄罗斯总统普京新任期首次出访便是中国，3个月后，习近平主席专程赴俄出席俄方举办的重要国际活动。两国元首亲力亲为，不断厚植中俄两国人民深厚情谊。 “国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。” 坐落于俄罗斯符拉迪沃斯托克市郊区的“海洋”全俄儿童中心正是一处相亲相通之所。中俄人民情谊绵绵流淌，在这里，记载着一段美好回忆，回荡着一段难忘情缘，讲述着一段友谊佳话。

第四届东方经济论坛会场外景。图片来源：新华社

结缘“海洋”，中俄友谊悄然播种心间 秋季，是符拉迪沃斯托克最好的季节，天气晴朗，阳光充足，是理想的度假疗养地。 作为俄罗斯四大儿童中心之一的“海洋”全俄儿童中心，也是全俄最大的国家级儿童、青少年教育培养机构。它紧靠海边，教学楼、宿舍、体育馆、博物馆、科技馆等设施一应俱全。平日里，来这里度假、培训的大部分孩童都是俄罗斯各地学校的种种比赛获奖者。 2008年5月12日，四川汶川发生特大地震。同月下旬，俄罗斯领导人主动邀请1500名灾区中小学生赴俄疗养。2008年、2009年，1500名四川地震灾区孩童分两批赴俄疗养，其中，890名孩童在“海洋”全俄儿童中心度过了难忘的时光。 2010年，时任中共中央政治局常委、国家副主席的习近平出访俄罗斯，他专门来到“海洋”全俄儿童中心，看看这个曾经接待、抚慰了四川灾区孩童心灵的地方。 走进“海洋”全俄儿童中心，习近平细细观看摆放在窗前的手工艺品。他拿起一只小帆船。小船上中俄国旗迎风招展，随时准备启航，船尾一行小字，写着中俄两位小朋友的名字。 “一只小帆船系着两个孩子的心。”习近平说道：“中心的老师和工作人员们给予这些孩子细心照料和温馨关怀，为他们精心设计了疗养计划，让孩子们亲身体会到俄罗斯人民的友爱、善良和温暖，真正应验了‘大爱无疆’这句中国人常说的话。” 移步四川地震灾区孩童疗养的生活图片展板前，习近平放慢了脚步，看着这上百幅生活照片，如同看到了灾区孩童在此疗养期间的点点滴滴。他深情感叹：“疗养期间，中国儿童同俄罗斯及其他国家小朋友相识相知，中俄友好的种子在他们幼小的心灵中生根发芽！”

2008年7月21日，在“海洋”全俄儿童中心，两个中国小姑娘和她们的折纸课老师合影留念。图片来源：新华社

康复成长，中俄友谊已是枝繁叶茂 21天，一段在“海洋”全俄儿童中心康复疗养的难忘经历，让来自四川地震灾区的少年儿童重拾对未来的希望，让他们有勇气去面对人生的未知。 2008年，14岁的董露读初中三年级。她和许多七八岁大小的地震灾区孩童一起来到“海洋”全俄儿童中心。由于具有一些英语知识，儿童中心的老师便时不时让董露担任大家沟通的“小翻译”。 十年之后，曾经的“临时小翻译”正式成为一名小学外语老师。在“海洋”全俄儿童中心，董露就立志要学好外语，大学选择的就是外语专业。如今的她，阳光开朗，自信专注：“用语言去架起沟通的桥梁，是一件非常有自豪感的事情。” “人民的深厚友谊是国家关系发展的力量源泉。”2013年3月，习近平担任国家主席后首次出访便是俄罗斯，是继2010年之后，他第二次到访俄罗斯。 访俄期间，习近平主席在莫斯科国际关系学院发表重要演讲。字里行间，他又惦念起3年前“海洋”全俄儿童中心之行，他说：“中国孩子亲身体会到了俄罗斯人民的友爱和善良，这应验了大爱无疆这句中国人常说的话。这样的感人事迹还有很多，滋润着两国人民友谊之树枝繁叶茂。” 2006年，中国政府邀请俄罗斯别斯兰人质事件受害儿童前往海南三亚康复疗养；2008年，俄罗斯政府邀请四川汶川地震孩童前往“海洋”全俄儿童中心康复疗养；2010年、2011年暑期，中国政府邀请1000名俄罗斯中小学生来中国参加夏令营活动…… 俄罗斯人民和中国人民都是懂得感恩的。中国古话说，十年树木，百年树人。这些中俄友好交流的小小使者，正是两国深厚友谊代代相传的亲历者和见证者。 “青年是国家的未来，是世界的未来，也是中俄友好事业的未来。”习近平主席对中俄青年寄予厚望，希望他们接过中俄友谊的接力棒，积极投身两国人民友好事业。

第四届东方经济论坛配套展示项目远东风采街上，可爱的“中国熊猫”和“俄罗斯棕熊”一起打冰球。图片来源：新华社