家博会上看“创意”与“设计”

9月10日早晨，在上海虹桥的国家会展中心，一场独特的“绿色领跑”活动正式拉开第42届中国（上海）国际家具博览会（家博会）序幕。本届家博会由中国对外贸易广州展览总公司（中贸展）与红星美凯龙联手举办，在时尚家居展之外，还重点打造了一系列“有深度”的设计类活动，使“创意”与“设计”成为本届家博会的主题词。

上海&米兰创意双城联动

当天上午，中意设计合作论坛举行。意大利的家具家居行业发展独树一帜，意大利的时尚、设计更是享誉世界。为此，家博会以展会为契机，拓展上海与米兰、佛罗伦萨等城市，以及中意两国间在文化、设计、家具家居产业领域的合作，促进上海的设计之都建设。

中意设计合作论坛围绕“卓越城市,生活新方式”主题展开。红星美凯龙集团副董事长车建芳表示，过去32年，红星美凯龙一直通过自身的专业、规模、经验，打造更美好的生活方式。通过中意之间的交流融合，让更多人乐享更美好生活。

据介绍，本届家博会上中贸展、红星美凯龙联合上海设计之都促进中心携手打造“上海-米兰”创意双城联动活动，中意设计论坛只是活动序幕。展会期间还将陆续举办“中意设计交流展”——上海&米兰新锐设计师集合展、“佛罗伦萨之家”等主题展，“平行宇宙”双城设计师沙龙、2018全球家具展及设计周合作峰会、上海全城联动设计之旅等系列活动，以扩大中国本土设计在国际设计圈的影响力，实现与国际设计元素的对接与交流。

DDS引领设计潮流

作为本届家博会设计与创新主题下的重头戏，9月10日下午2018 DESIGN DREAM SHOW 当代家居潮流观念展（简称DDS）开幕。该展览由红星美凯龙与创新设计联盟2016年联手打造，迄今已是第三届。本届DDS通过合作23家国内一线家居品牌，以不同寻常的展示方式表达当代家居潮流的观念与态度。

车建芳感慨：“九年前我就开始关注设计。我国家居行业最初没有人愿意为设计买单，我就邀请我国家居行业的龙头企业到国外参观学习，坚定他们走设计路线的信念。我们愿意为设计买单。”

DDS就是设计梦想秀，本届DDS展览的主旨是“新创意运动”，意在传达家居先锋们对行业的引领和启蒙，颠覆消费者对家居的感受。在DDS展区入口的艺术装置寓意启蒙；展区的前厅寓意探寻；展区的后厅寓意创意广场。展厅主体将每一个抽象想法具象为一个个别致唯美的空间，让置身其中的人们感受到设计创意的变幻之美。