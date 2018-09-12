来源：人民日报客户端

人民日报-李 明

新形势下，宣传思想工作承担着举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。如何完成好时代赋予的使命任务，是宣传思想工作者必须深入思考、认真解答的课题。习近平同志在全国宣传思想工作会议上要求，在基础性、战略性工作上下功夫，在关键处、要害处下功夫，在工作质量和水平上下功夫。这就明确了做好新形势下宣传思想工作的着力点。其中，在工作质量和水平上下功夫，直接关系宣传思想工作的效率和效果。提升工作质量和水平，每一个宣传思想工作者都责无旁贷。

人民是历史的创造者，是决定党和国家前途命运的根本力量。习近平同志指出，“读者在哪里，受众在哪里，宣传报道的触角就要伸向哪里，宣传思想工作的着力点和落脚点就要放在哪里。”提升宣传思想工作质量和水平，必须坚持以人民为中心，以满足人民对美好生活的向往为奋斗目标，贴近实际、贴近生活、贴近群众，切实解决好供给不适应需求的问题。当年，穆青同志为完成一篇人物通讯《人们在谈说着赵占魁》，深入主人公的生活亲身体验，观察赵占魁同志20多天，塑造出一位感情淳朴、形象鲜活、令人爱戴的模范人物。这说明，做好宣传思想工作，只有不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，多宣传报道人民群众的伟大奋斗和火热生活，多宣传报道人民群众中涌现出来的先进典型和感人事迹，才能把人民群众的士气鼓舞起来、精神振奋起来。

“文者，贯道之器也。”这个“道”，可以理解为正面宣传的舆论导向。正面宣传犹如阳光和空气，受益不觉，失之难存。提升宣传思想工作质量和水平，加强正面宣传是关键。国家发展进步，离不开积极健康向上的主流思想舆论引领；社会和谐稳定，需要良好的舆论环境支撑。加强正面宣传，必须在重大事件和敏感问题上立场坚定、态度鲜明、观点清晰，努力争取第一落点，发出权威声音，牢牢掌握舆论引导话语权；既讲怎么看、又讲怎么办，系统讲“道”、充分论“理”，解疑释惑、疏导情绪，引导社会舆论朝着积极健康的方向发展。

宣传思想工作是在人的头脑里搞建设，提升工作质量和水平，只有态度坚决正确是不够的，还必须遵循新闻传播规律，讲求方式方法，抓住时机、把握节奏、讲究策略，从时度效着力，体现时度效要求。要找准时机、注重时效，掌握工作的主动权和话语权；把握尺度、讲求分寸，不隐瞒、不夸大、不歪曲，用正确舆论引导人；提升舆论引导的实效和质量，因势利导，回应受众关切，确保宣传产生良好效果。提升宣传思想工作质量和水平，还要抓细抓小，从细节着手，在小处用力，以典型的小事例、从小角度揭示和折射社会生活，做到小切口揭示大主题、小事情反映大时代，把“百炼钢”化作“绕指柔”，让人民群众爱看、爱听、爱参与。

做宣传思想工作犹如逆水行舟，不进则退。惟有不懈创新，才能始终保持生机和活力，切实提升质量和水平。创新宣传思想工作，重点是抓好理念创新、手段创新、基层工作创新。要保持思想的敏锐性和开放度，努力以思想认识的新飞跃打开工作的新局面。积极探索有利于破解工作难题的新举措新办法，充分运用新技术新应用创新媒体传播方式，占领信息传播制高点，让宣传思想工作更好体现时代性、把握规律性、富于创造性。坚持重心下移，把更多的资源投向基层，把更多的项目放在基层，健全基础设施、完善服务网络，打通基层宣传“最后一公里”。（网站首页图：新华社图片）