习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话引起热烈反响——全力推动新时代教育工作迈上新台阶

来源：人民日报客户端

人民日报-本报记者 董洪亮 赵婀娜 张 烁 丁雅诵

教育是国之大计、党之大计。9月10日，习近平总书记在全国教育大会发表重要讲话，从党和国家事业发展全局的战略高度，系统总结了我国教育事业发展的成就与经验，深刻分析了教育工作面临的新形势新任务，对加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育作出了全面部署。

习近平总书记的重要讲话在广大与会代表和社会各界引起热烈反响。大家纷纷表示，习近平总书记的重要讲话立意高远、内容丰富、思想深邃，为新时代教育事业发展指明了方向、提供了根本遵循。

大家表示，要认真学习领会和贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握教育事业发展面临的新形势新任务，优先发展教育事业，努力培养社会主义建设者和接班人。

优先发展教育事业

坚持把优先发展教育事业作为推动党和国家各项事业发展的重要先手棋

教育是民族振兴、社会进步的重要基石，是功在当代、利在千秋的德政工程。党的十九大从新时代坚持和发展中国特色社会主义的战略高度，作出了优先发展教育事业、加快教育现代化、建设教育强国的重大部署。

“党的十八大以来，中国教育发生了历史性变革，取得了历史性成就，中国教育总体发展水平进入世界中上行列。”中国教育学会秘书长杨银付说：“学校思想政治工作持续向好，教育改革不断推进，教育短板日益补齐，教育现代化加速推进，人民群众获得感明显增强，国际影响力加快提升。取得这些成就的根本原因在于以习近平同志为核心的党中央的坚强领导。”

“学习领会习近平总书记的重要讲话精神，就必须深刻把握教育对中华民族伟大复兴的决定性意义，坚持优先发展教育。”浙江省委教育工委书记、浙江省教育厅厅长郭华巍表示：“我们要在健全优先发展教育事业的体制机制上下功夫，在组织体系、发展规划、资源保障上切实落实教育优先发展地位，大力推进我省教育现代化、全面实施高等教育强省战略。督促地方政府履行教育职责、加大教育投入，不断激发全社会兴学办教育的积极性。”

建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程。教育对提高人民综合素质、促进人的全面发展、增强中华民族创新创造活力、实现中华民族伟大复兴具有决定性意义。

“党的十八大以来，受益于全面改薄、义务教育均衡发展、贫困学生资助等政策，甘肃省的教育步入公平发展、高质量发展的新阶段。现在农村最漂亮的房子是学校，笑得最灿烂的是孩子。村民们讲，只要学校在这里，这个村子就有灵魂。”甘肃省教育厅厅长王海燕说：“我们要更加坚定地打牢教育发展基础，走好经济欠发达地区办强、办优教育发展之路。”

培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人

要努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，形成更高水平的人才培养体系

培养什么人，是教育的首要问题。我国是中国共产党领导的社会主义国家，这就决定了我们的教育必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才。

“习近平总书记在谈到培养人的问题时强调，要在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，要树立健康第一的教育理念、要全面加强和改进学校美育、要在学生中弘扬劳动精神。这对于高校思想政治工作来说，具有极强的时代感和针对性，为我们培养‘95后’‘00后’大学生成为全面发展的人才，指明了方向。”首都经济贸易大学党委书记冯培表示，一定要把习近平总书记的重要讲话精神融入到学校教学活动的各个方面，鼓励青年学生以更大的作为奋进新时代。

“中国正在为实现中华民族的伟大复兴而不懈奋斗，我们这一代生逢其时。”北京交通大学土木建筑工程学院本科生杨其润说：“要成为一名合格的建设者和接班人，就必须坚定理想信念，努力实现德智体美劳全面发展，把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同民族的命运紧密联系在一起，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的青春力量。”

中国高等教育学会原会长瞿振元表示，习近平总书记强调要在学生中弘扬劳动精神，教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动，懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理，长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。这具有很强的现实针对性，对形成更高水平的人才培养体系具有重大意义。

加强教师队伍建设

建设社会主义现代化强国，对教师队伍建设提出新的更高要求，也对全党全社会尊师重教提出新的更高要求

一个人遇到好老师是人生的幸运，一个学校拥有好老师是学校的光荣，一个民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族的希望。

“习近平总书记的重要讲话鼓舞人心、催人奋进，人民教师无上光荣。”中国工程院院士、中国农业大学水利与土木工程学院教授康绍忠说：“做老师，就要执着于教书育人，要珍惜这份光荣，爱惜这份职业。于我个人而言，就是要严格要求自己，不断完善自己，搞好教学科研。同时培养出更多既能扎根中国大地又能瞄准国际学术前沿，既具有精湛专业技能又具有高尚家国情怀的高素质人才。”

教师是人类灵魂的工程师，是人类文明的传承者，承载着传播知识、传播思想、传播真理，塑造灵魂、塑造生命、塑造新人的时代重任。首都师范大学校长孟繁华认为，这是习近平总书记对广大教师的赞誉，更是对教师职业提出的要求与期待。“我们一定牢记习近平总书记的嘱托，砥砺前行、埋头苦干，把师德师风建设摆在首位，培养更多有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心，能做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国引路人的优秀教师。”

让广大教师安心从教、热心从教，就要不断提高教师待遇。山东大学校长樊丽明表示，学校将抓住全面深化新时代教师队伍建设改革的机遇，深化人事制度改革，激励优者从教，落实教者从优，关爱教师成长，提高教师待遇，维护教师权益，让广大教师有更多的获得感、荣誉感、幸福感，为世界一流大学建设提供更加坚强有力的人才支撑。

深化教育体制改革

要深化教育体制改革，健全立德树人落实机制，扭转不科学的教育评价导向，坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，从根本上解决教育评价指挥棒问题

党的十八大以来，中国教育改革向纵深推进。从深化考试招生制度改革、统筹推进世界一流大学和一流学科建设，到全面深化新时代教师队伍建设改革、规范校外培训机构发展……改革取得显著成效，令人充满期待。

学习领会习近平总书记的重要讲话精神，就必须深刻把握深化教育领域综合改革的鲜明导向，围绕教育发展的重大问题和群众关心的热点问题，着力破除制约教育发展的体制机制障碍。上海市副市长翁铁慧表示，上海将牢牢把握教育方向和教育规律，办好老百姓“家门口的每一所学校”，努力让学生们享受到公平而有质量的教育。充分尊重每一个学生的特点，进一步优化中小学“绿色指标”评价及升学评价体系，推动学校因材施教，引导学生德智体美劳全面发展。

宁夏回族自治区教育工委书记、教育厅厅长李秋玲表示：“作为西部经济欠发达省区，加快推进教育现代化，根本出路在于改革创新。下一步，我们将着力推进四个方面改革，一是推进学科体系、教学体系、教材体系、管理体系改革，实施创新素养教育；二是抓住高考综合改革‘牛鼻子’，建立科学的教育评价体系；三是强化师德师风建设和教师培养培训体系建设；四是抓住‘互联网+教育’示范省（区）建设，扩大优质教育资源覆盖面。”

加强党对教育工作的全面领导

加强党对教育工作的全面领导，是办好教育的根本保证

“党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。”党的领导是引领中国特色社会主义教育事业不断前进的最大优势，是办好中国特色、世界水平的现代教育的根本政治保证。

“我们的教育事业是党领导下的教育事业，是中国特色社会主义教育事业；我们的学校是党领导下的学校，是中国特色社会主义学校。”海南省教育厅厅长曹献坤表示，全省教育战线工作人员将深入学习习近平总书记重要讲话精神，全面加强教育系统党的领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚定不移维护党中央权威和集中统一领导，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，牢牢把握住社会主义办学方向。

思想政治工作是学校各项工作的生命线，各级党委、各级教育主管部门、学校党组织都必须紧紧抓在手上。清华大学党委书记陈旭表示，要把抓好学校党建工作作为办学治校的基本功，把党的教育方针全面贯彻到学校工作的各个方面，精心培养组织一支会做思想政治工作的政工队伍，把思想政治工作做在日常，融入教学工作。

复旦大学党委书记焦扬说：“加强党对学校工作的全面领导，就要把党的组织嵌入大学治理结构的各层级，把党的领导融入办学治校的各个环节，确保学校始终成为党领导的坚强阵地，成为学生德智体美劳全面发展的成长沃土。”（网站首页图：新华社图片）