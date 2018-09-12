习近平会见蒙古国总统巴特图勒嘎

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9月12日，国家主席习近平在符拉迪沃斯托克会见蒙古国总统巴特图勒嘎。新华社记者 饶爱民 摄

新华社符拉迪沃斯托克9月12日电（记者孟娜 蒋国鹏）国家主席习近平12日在符拉迪沃斯托克会见蒙古国总统巴特图勒嘎。

习近平指出，中方始终高度重视中蒙关系，将按照亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴方针，同蒙方加强交流合作，不断推动中蒙全面战略伙伴关系更好更快发展。双方要加强对两国关系的政治引领，从战略高度和长远角度把握好两国关系发展正确方向。要相互理解和尊重彼此核心利益，深化彼此互信。中方尊重蒙古国独立、主权、领土完整，尊重蒙古国人民自主选择的发展道路。双方要继续大力推动“一带一路”同“发展之路”对接，发挥好大项目对两国务实合作的带动和引领作用，积极支持两国边境毗邻地区扩大交流合作。中方欢迎蒙方搭乘中国发展快车，分享中国改革开放成果，实现自身高质量发展。中方也支持蒙古国发展畜牧业和加工业，从蒙古国进口更多优质农牧产品。双方要促进人文交流，夯实两国关系的民意和社会基础。双方要加强在国际和地区事务中的沟通协调，协力推进区域合作。

巴特图勒嘎表示，发展稳定的对华友好关系和互利合作是蒙古国坚定不移的方针。蒙方致力于在相互尊重主权和领土完整、互不干涉内政、平等互利原则基础上深化对华关系，恪守一个中国原则，承认台湾、西藏、新疆是中国领土不可分割的一部分。蒙方愿积极参与共建“一带一路”，加强同中方在贸易、电力、农牧业、基础设施建设等领域合作，推进蒙中俄经济走廊建设，促进本地区国家共同发展。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。