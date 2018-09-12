垃圾分类科普知识|分类后的垃圾到底去哪儿了？

来源：绿色上海

生活中，我们每天都会产生各式各样的垃圾。

每天清晨，当你将一包包生活垃圾扔进小区垃圾桶时，

可曾想过，他们会经历些什么，将会去到哪里？？

（1）

来吧，请先和小编一起，

按照垃圾四分类法，看看上海的各类垃圾都去哪儿了吧！

有害垃圾

有害垃圾是对人体健康或者自然环境造成直接或者潜在危害的零星废弃物，主要包括废电池、废灯管、废药品、废油漆桶等。

他们去哪儿了？

有害垃圾投入到 有害垃圾收集容器 后， 专用的收集车 会将有害垃圾运送到 暂存点 ，随后由环卫 专用有害垃圾车辆 运输至中转站进行分拣和存储，最后进入各类 危废处理企业 进行无害化处理。

可回收物

可回收物是指适宜回收和可循环利用的废弃物。主要包括废玻璃、废金属、废塑料、废纸张、废织物等（简称：玻、金、塑、纸、衣）。

他们去哪儿了？

可回收物通过“直接卖给废品回收企业”、“投放到设置在居住区公共区域可回收物收集容器中”、“投放到两网融合服务站点”这 三种方式进入废品回收系统 ，然后经 再生资源回收服务点、站、场收集 后，通过市场化渠道运往 各类再生资源工厂 再生利用，变废为宝。

湿垃圾

湿垃圾是日常生活产生的容易腐烂的生物质废弃物。主要包括剩菜剩饭、瓜皮果核、花卉绿植、肉类碎骨、过期食品等。

他们去哪儿了？

这些湿垃圾（投放湿垃圾时记得要去除包装袋）投放到设置在居住区公共区域 “湿垃圾”收集容器 中后，由 小区物业保洁员短驳 至 垃圾箱房 ，再由环卫通过 湿垃圾专用收集车辆 进行收运至 湿垃圾资源化利用厂 ，实现日产日清。郊区主要通过“就地就近、一镇一站”的湿垃圾处理设施和分散设备进行资源化处理。

干垃圾

干垃圾是除了有害垃圾、可回收物、湿垃圾以外的其他生活废弃物。

他们去哪儿了？

这些干垃圾投放到设置在居住区公共区域的 “干垃圾”收集容器 中后，经 分类短驳 到 垃圾箱房 ，随后由环卫 “干垃圾”专用车辆运输 ，实现定期清运。中心城区经过中转，集装运输到市属设施（老港、江桥）两大基地进行焚烧和卫生填埋处理，郊区则依靠区属设施进行焚烧处理。上海力争2020年实现原生生活垃圾“零填埋”。

（2）

看完了上面的内容，

相信大家对上海各类垃圾的去向也有一定程度的了解啦，

但难免有些枯燥，对不对？

别着急，小编特此奉上

由上海市废弃物管理处制作的

一部关于上海生活垃圾从源头到末端全流程的纪实片

——《绿色之城》

在片中，

上海那犹如毛细血管般的垃圾处理网络每天都高速运转着，

生活垃圾被一袋袋、一桶桶地装进垃圾运输车，

然后被送往码头，压缩进集装箱，

再乘坐专业轮船汇聚到垃圾处理场（老港固废基地），

开始他们专业处置的旅程。

居民将垃圾分类后投进小区内设置的分类垃圾桶

干湿垃圾分别有不同的垃圾处理流程

垃圾中转站卸料大厅 深夜依然作业的生活垃圾转运码头

行驶在黄浦江上的垃圾集运船 垃圾船最终到达老港固体废弃物处置基地



垃圾将进行焚烧 正在监控垃圾焚烧各个环节的中控室

事实上，这就是上海目前最主要的垃圾处理模式，

上海的这座老港固废基地，

承担着上海市市区约70%的生活垃圾量的处理！

然而，你知道吗？

随着上海城市的迅速发展，

老港固废基地，作为中国最大的生活垃圾处理场，

它的处置能力，也远远赶不上垃圾的增量！

为破解“垃圾围城”，

为进一步提升本市生活垃圾分类减量实效，

上海市绿化和市容管理局于今年4月21日发布了

《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划（2018-2020年）》，

上面提到：

到2020年上海将改造完善17000个垃圾厢房，

更新全市40600个道路废物箱标识，

建立8000个两网融合回收网点，

建立混装混运监督举报平台、改造41个中转站，

增加180只湿垃圾专用集装箱，

可回收物回收量达到1100吨/日，

湿垃圾处理能力将达到7000吨/日，

实现原生生活垃圾零填埋……

这场注定艰苦卓绝的垃圾分类之战，我们一直在努力，那你呢？

垃圾分类，人人有责！让我们一起做好垃圾分类，从源头开始减少垃圾的产生，共建绿色之城！